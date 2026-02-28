ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinale

Sarà Luciano Darderi l’italiano che disputerà le semifinali dell’ATP 250 di Santiago del Cile, dopo aver vinto il derby nei quarti con il qualificato Andrea Pellegrino, battuto con lo score di 6-3 3-6 6-2 dopo due ore di gioco: per il numero 2 del seeding nel penultimo atto sulla terra battuta cilena ci sarà lo scontro con la testa di serie numero 3, l’argentino Sebastian Baez.

Nel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il gioco si svolge praticamente tutto sul servizio di Pellegrino, che deve fare i salti mortali per restare in scia all’avversario, battendo per secondo e dovendo annullare palle break in ogni turno. Pellegrino cancella un break point nel secondo game, tre nel quarto e due nel sesto, poi si ritrova sotto 15-40 anche nell’ottavo game e, dopo aver annullato la settima occasione complessiva di break, all’ottava deve capitolare, cedendo la battuta a trenta e mandando Darderi a servire per il set, che si chiude dopo 38 minuti sul 6-3.

Nella seconda frazione Darderi inizia al meglio e strappa ancora il servizio a Pellegrino, ai vantaggi del game d’apertura, ma poi attraversa un passaggio a vuoto, nel quale il qualificato azzurro piazza un parziale di 16 punti a 4, infilando 4 giochi consecutivi e volando sul 4-1. Pellegrino domina e manca addirittura due set point in risposta nell’ottavo game, ma poi nel nono, con la battuta a disposizione, alla terza occasione totale pareggia i conti restituendo il 6-3 dopo 40 minuti.

Nella partita decisiva la situazione si ribalta nuovamente, con Darderi che inizia a spron battuto e parte con un parziale di 12 punti a 3, con break a quindici nel secondo game, scappando subito sul 3-0 non pesante. Pellegrino non riesce più ad essere incisivo in risposta, resta in scia fino al 2-4, ma poi cede: il numero 2 del seeding vince gli ultimi 7 punti giocati, con un nuovo break a zero nell’ottavo gioco, e porta a casa la vittoria sul 6-2 dopo 42 minuti.

Le statistiche premiano Darderi, che vince 89 punti contro i 74 dell’avversario: simile il numero dei vincenti, 23-22 per Pellegrino, il quale però regala tantissimi gratuiti in più al connazionale, 48-19. Pellegrino resta a lungo in partita cancellando 9 delle 13 palle break concesse e sfruttandone 2 delle 4 avute a disposizione, ma Darderi fa la differenza con il servizio, col quale ottiene 7 ace e vince l’86% di punti sulla prima, contro il 65% del rivale.