ATP Dubai 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell’ATP 500 di Dubai: gli azzurri vengono battuti dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con lo score di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. In finale per loro ci sarà la vincente di Cash/Glasspool-Heliovaara/Patten.

Nel primo set gli azzurri devono recriminare, in quanto nel secondo game si portano sullo 0-40, ma poi non sfruttano quattro palle break consecutive, con il deciding point che sorride ad Arevalo e Pavic, i quali si salvano al punto decisivo anche nell’ottavo gioco. Si va al tiebreak, dove gli azzurri si ritrovano subito sotto 0-4, ma hanno la forza di impattare sul 4-4. Arevalo e Pavic allungano sul 6-4, mancano il primo set point, col servizio a disposizione, ma il secondo, in risposta, è quello buono per incamerare la frazione sul 7-5 dopo 49 minuti.

Nella seconda frazione sono gli azzurri a salvarsi al punto decisivo nel secondo game, poi nel sesto gioco dal 30-0 si fanno rimontare e vanno sotto 30-40, trovano la parità, ma il deciding point questa volta sorride ad salvadoregno ed al croato, che scappano sul 4-2. Bolelli e Vavassori si portano sul 15-30 nel nono game, ma gli ultimi tre punti sono per Arevalo e Pavic, che chiudono i conti sul 6-3 dopo 37 minuti.

Le statistiche a fine match sottolineano come siano i dettagli a fare la differenza, con 64 punti vinti per Arevalo e Pavic contro i 57 di Bolelli e Vavassori, mentre gli azzurri non sfruttano nessuna delle 5 palle break avute a disposizione, cancellandone invece 2 delle 3 concesse. Il salvadoregno ed il croato fanno meglio con la prima in campo, 88%-80%, mentre gli italiani hanno una resa migliore con la seconda, 53%-48%.