Possibile doppio sorpasso per Flavio Cobolli nel ranking ATP. E si è già messo al riparo da Darderi

Flavio Cobolli continua il suo percorso sul cemento messicano e approda in semifinale all’ATP 500 di Acapulco 2026, mettendo in cascina dei punti importanti per provare a risalire il ranking mondiale verso i prossimi grandi appuntamenti in calendario. Il tennista romano, grazie ai tre successi ottenuti sin qui nel torneo centramericano, ha consolidato il suo piazzamento all’interno della top20 (Luciano Darderi non più scavalcarlo almeno per questa settimana) mettendosi in rampa di lancio per una possibile scalata.

Il 23enne azzurro, che sfiderà stanotte il serbo Miomir Kecmanovic in un match complicato ma tutto sommato alla sua portata, può infatti mettere nel mirino il best ranking (n.17 al mondo) in caso di accesso all’ultimo atto, infatti solamente un eventuale trionfo finale dell’argentino Francisco Cerundolo a Santiago del Cile relegherebbe Cobolli in 18ma piazza.

Attenzione però, perché se il romano classe 2002 dovesse arrivare fino in fondo vincendo anche la finale e alzando il trofeo allora si aprirebbero dei nuovi scenari inesplorati. Con i 500 punti del titolo ad Acapulco, Flavio volerebbe addirittura in top15 superando in un colpo solo i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov e posizionandosi in 15ma piazza subito alle spalle del britannico Jack Draper.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI ATP ACAPULCO 2026

Ranking lunedì 23 febbraio: 2030 punti, 20° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2180 punti, 19°/20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2310 punti, 17°/18° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2480 punti, 15° posto.