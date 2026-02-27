Dove vedere in tv Cobolli-Kecmanovic, ATP Acapulco 2026: orario semifinale, programma, streaming

Nella notte italiana di sabato 28 febbraio Flavio Cobolli sarà protagonista nel torneo ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano, il tennista romano giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic in una partita che metterà in palio un posto in finale. L’azzurro, reduce dalle semifinali raggiunte a Delray Beach, ambisce a centrare l’accesso all’atto conclusivo in questo evento.

Un cammino convincente per il classe 2002 del Bel Paese. Cobolli ha saputo superare diversi momenti complicati nelle sue partite, chiamato spesso a cancellare delle palle break e rispondendo sempre presente. Una grande forza mentale quella messa in mostra dall’azzurro, fondamentale nella sfida contro Kecmanovic.

Il serbo sta giocando molto bene in questo torneo e la vittoria contro il n.4 del mondo, Alexander Zverev, non è stata frutto del caso. Un grande colpitore il balcanico, in grado di dare grande potenza alla palla nei colpi al rimbalzo da fondo, da entrambi i lati. Cobolli dovrà cercare di mettere a nudo i limiti nella tenuta psicologica del suo avversario. Un solo precedente piuttosto datato, ovvero il torneo di Napoli del 2022, quando Kecmanovic si impose molto nettamente (6-2 6-2).

La partita tra Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic, semifinale dell’ATP di Acapulco (Messico), andrà in scena nella notte italiana di sabato 28 febbraio. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

