ATP Santiago 2026, Francesco Passaro costretto al ritiro all’esordio

Si ferma all’esordio la corsa di Francesco Passaro nell’ATP 250 di Santiago del Cile: l’azzurro, in tabellone grazie ad una wild card, è costretto al ritiro per un problema al polso destro contro il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che regala al suo Paese la prima vittoria sul circuito maggiore dopo quasi 16 anni, sul punteggio di 3-6 3-3. Per il sudamericano agli ottavi ci sarà la sfida contro lo statunitense Emilio Nava, giustiziere di Matteo Berrettini all’esordio.

Nel primo set Passaro cede il servizio a quindici in apertura, si procura la palla per l’immediato controbreak ai vantaggi del secondo game ma non la sfrutta, poi nel terzo deve annullare tre occasioni per il 3-0 all’avversario. Nel settimo gioco l’azzurro cede nuovamente la battuta a trenta ed il paraguaiano scappa sul 5-2 pesante, andando a servire per il set, ma Passaro reagisce e recupera uno dei due break di ritardo. Nel nono game, però, l’azzurro va sotto 0-40, ed al terzo set point Vallejo incamera la frazione sul 6-3 dopo 38 minuti.

Nella seconda partita Passaro nel terzo game centra il break a quindici ed allunga sul 2-1, confermando poi lo strappo e portandosi sul 3-1. L’azzurro inizia ad accusare problemi, non riesce più a lottare, perde i successivi otto punti e subisce il controbreak a zero nel sesto gioco, che vale il 3-3. Passaro, in evidente difficoltà, deve alzare bandiera bianca dopo 22 minuti e, dopo un’ora complessiva di gioco, deve ritirarsi, lasciando strada a Vallejo.

Le statistiche, fino al momento dello stop, premiavano il sudamericano, che aveva vinto 52 punti contro i 39 dell’azzurro, con Passaro che aveva messo a segno più vincenti, 13-8, ma aveva concesso anche più gratuiti, 25-19. Vallejo aveva fatto la differenza con la prima di servizio, portando a casa il 75% dei punti, contro il 51% dell’italiano.