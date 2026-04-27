LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesa

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LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00)

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Adolfo Daniel Vallejo, partita valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026. Il romano torna in campo nella capitale spagnola contro una delle sorprese di questo torneo.

Cobolli non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione su terra rossa con una sconfitta a sorpresa con Alexander Blockx (6-3, 6-3) nel secondo turno di Montecarlo. L’italiano è stato abile a cambiare subito marcia, alzando sensibilmente il ritmo a Monaco di Baviera: nel torneo tedesco Cobolli è stato sconfitto in finale da Ben Shelton (6-2, 7-5) dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale mostrando un livello di gioco incredibile. A Madrid, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, Cobolli ha superato in rimonta Camilo Ugo Carabelli (6-7, 6-1, 6-4)

Vallejo è la sorpresa di quest’edizione del torneo madrileno. Il paraguaiano ha iniziato questa settimana nel tabellone cadetto, dove ha superato Pedro Martinez (6-3, 6-1) ed Henrique Rocha (6-1, 4-6, 6-2). Nel tabellone principale il numero 96 del mondo ha battuto Grigor Dimitrov (6-4, 6-4) e Learner Tien (6-4, 6-3).

I due giocatori non si sono mai affrontati prima in un match ufficiale. L’incontro è il quinto ed ultimo match in programma sul campo 3, dove si partirà alle 11.00 con Li-Fernandez seguite da Sierra-Pliskova, Andreeva-Bondar, non prima delle 15.00, e Blockx-Auger Aliassime. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Vallejo con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!