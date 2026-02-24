ATP Acapulco 2026, Alex de Minaur esce subito di scena. Avanzano Davidovich Fokina e Vacherot

Calato il sipario nella notte italiana sugli incontri validi per il primo turno dell’ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano non sono mancate le sorprese e, su tutte, spicca l’inaspettata eliminazione dell’australiano Alex de Minaur.

Il numero 6 del mondo è stato sconfitto dall’americano Patrick Kypson (n.103 ATP) con il punteggio di 6-1 6-7 (4) 7-6 (4), al termine di una battaglia durata 2 ore e 41 minuti. Dopo un primo set disastroso, de Minaur era riuscito a rimettere in equilibrio il match, arrivando a servire per l’incontro nel terzo parziale sul 5-4. La battuta, però, ha tradito l’aussie nel momento chiave e nel tie-break Kypson si è dimostrato decisamente più incisivo. Prosegue così l’avventura del qualificato statunitense, che nel prossimo turno affronterà il connazionale Brandon Nakashima (n.29 del mondo), vittorioso sullo svedese Elias Ymer (n.190 ATP) per 6-3 6-4.

Saluta immediatamente il Messico anche il britannico Cameron Norrie. Il mancino del Regno Unito (n.26 ATP) è stato superato con relativa facilità dal talentuoso spagnolo Rafael Jodar (n.114 ATP), che si è imposto con un netto 6-3 6-2. Poco da fare per Norrie contro un avversario potente e dotato di un tennis solido e aggressivo. Negli ottavi di finale, l’iberico, entrato in tabellone grazie a una wild card, affronterà il vincente del confronto tra il francese Terence Atmane e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Missione compiuta, invece, per Valentin Vacherot e Alejandro Davidovich Fokina. Il monegasco (n.27 ATP) ha prevalso in rimonta contro il rappresentante di Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (n.125 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-3 6-2, dopo quasi due ore di gioco. Il tennista del Principato affronterà negli ottavi il vincente tra il francese Gaël Monfils (wild card) e il bosniaco Damir Džumhur (n.60 del mondo).

Successo anche per Davidovich Fokina (n.14 del ranking), che ha avuto la meglio sul tedesco Daniel Altmaier (n.53 del mondo) con lo score di 7-5 6-3. L’iberico se la vedrà nel prossimo turno con il vincente della sfida tra Mattia Bellucci e l’australiano Rinky Hijikata (lucky loser).

In chiusura, vittoria anche per il serbo Miomir Kecmanović (n.84 ATP), che ha superato l’australiano Tristan Schoolkate (n.108 ATP) con un perentorio 6-2 6-2. Kecmanović affronterà ora uno tra il numero uno del seeding Alexander Zverev e il francese Corentin Moutet.