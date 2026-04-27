Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così invece è: per andare agli ottavi l’italiano dovrà battere il paraguaiano proveniente dalle qualificazioni.

LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00)

Vallejo è un giocatore che, quest’anno, ha fatto molto bene nei Challenger sudamericani, vincendone due a Itajal, in Brasile, e a Concepcion, in Cile, battendo anche giocatori che sul rosso vanno sempre rispettati (Cecchinato, Seyboth Wild, Varillas, Tabilo), e a Brasilia ha sfiorato un terzo successo dopo che già nel 2025 aveva vinto a Curitiba. Qui ha collezionato due clamorosi scalpi: Grigor Dimitrov e Learner Tien. Anche per questo Cobolli la sua buona attenzione la deve fare: è uscito dalla trappola Camilo Ugo Carabelli e ora ha tutta l’intenzione di mettere in cascina punti importanti verso il Roland Garros.

Il match tra Flavio Cobolli e Daniel Adolfo Vallejo sarà l’ultimo sullo Stadio 3, il cui programma inizia alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-VALLEJO OGGI, ATP MADRID 2026

Martedì 28 aprile – Stadio 3

Ore 11:00 Li (USA) [31]-Fernandez (CAN) [31] – Ottavi WTA

Sierra (ARG)-Pliskova (CZE) – Ottavi WTA

Andreeva [9]-Bondar (HUN) – Ottavi WTA

Blockx (BEL)-Auger-Aliassime (CAN) [3] – 3° turno ATP

Vallejo (PAR)-Cobolli (ITA) [10] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA COBOLLI-VALLEJO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.