ATP Dubai 2026, Nardi ripescato ma subito sconfitto al primo turno da Lehecka

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi nell’ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano era stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro del francese Arthur Fils e si è trovato ad affrontare il ceco Jiri Lehecka. Il numero 24 del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco. Peccato soprattutto per qualche occasione avuta soprattutto nel secondo set, ma ancora una volta il marchigiano ha poi mollato soprattutto mentalmente nel momento decisivo della sfida nella terza frazione.

Non sono bastati quattro ace a Nardi, che ha ottenuto il 65% dei punti quando ha servito la prima ed il 62% con la seconda; mentre Lehecka ha ottenuto il 75% dei punti con la prima. Alla fine sono stati venticinque i vincenti del ceco contro i ventuno dell’azzurro, che ha commesso un errore non forzato in meno rispetto al ceco (29 contro 28).

Un ottimo avvio di partita per Nardi. L’azzurro è decisamente solido nei propri turni di servizio nel quinto gioco si procura due palle break. Basta la prima al marchigiano, che scappa via nel punteggio. Nardi non concede nulla in battuta e va a prendersi con merito il primo set in suo favore per 6-4.

Inizio complicato di secondo set per Nardi, che deve prima affrontare una palla break nel secondo game e poi altre due nel quarto. L’azzurro, però, riesce a salvarsi e tiene due delicati turni di servizio. Nel settimo game Nardi si porta sullo 0-40 e ha ben quattro palle break in suo favore che non riesce a sfruttare. Il copione si ribalta nel game successivo, perchè è Lehecka ad andare sullo 0-40 e a non sfruttare quattro occasioni per strappare il servizio all’avversario. Il break, però, per il ceco arriva nel decimo game e così il numero 24 del mondo si prende il set per 6-4.

Nardi purtroppo esce completamente dalla partita e comincia malissimo la terza frazione. Lehecka, infatti, ottiene il break nel secondo game e scappa via sul 3-0. Il ceco non concede nulla nei propri turni di servizio e si mantiene avanti. Nell’ottavo game Nardi commette una serie di errori e al secondo match point sbaglia ancora, con Lehecka che chiude sul 6-2 e si qualifica per il secondo turno.