ATP Dubai 2026, nessuna sorpresa di giornata. Avanti Bublik, Medvedev, Rublev e Mensik

Si sono completati i match di primo turno nell’ATP 500 di Dubai. Una giornata senza sorprese, dove tutte le teste di serie hanno vinto. Buon esordio per Alexander Bublik, numero due del seeding, che ha superato in due set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora di gioco ed ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto il qualificato finlandese Otto Virtanen sempre con il medesimo punteggio di 6-3 6-4.

Una delle partite più interessanti della giornata era quella tra Jakub Mensik ed Hubert Hurkcaz. Il ceco, giustiziere di Jannik Sinner nei quarti di finale a Doha, ha sconfitto il polacco in due set per 6-4 7-6 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. La sesta testa di serie se la vedrà ora con l’australiano Alexei Popyrin, che ha battuto in rimonta l’altro polacco Kamil Majchrzak per 3-6 6-3 7-5.

Buona la prima anche per i russi Daniil Medvedev (6-1 6-3 al cinese Shang), Andrey Rublev (6-3 6-4 al francese Royer) e Karen Khachanov (5-7 6-2 6-3 al kazako Alexander Shevchenko). Tra le teste di serie vittoriose c’è anche il ceco Jiri Lehecka, che ha superato Luca Nardi, ripescato come lucky loser dopo il ritiro del francese Fils, in rimonta in tre set per 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco.

Passano il turno anche i francesi Ugo Humbert ed Arthur Rinderknech, che hanno sconfitto rispettivamente il greco Stefanos Tsitsipas (6-4 7-5) e l’ungherese Fabian Marozsan (3-6 6-3 6-4). Bella vittoria anche dello spagnolo Pablo Carreno Busta, che ha sconfitto il canadese Denis Shapovlov per 6-2 6-4.

RISULTATI ATP DUBAI 2026

Brooksby (Usa) b. Bergs (Bel) 6-3 6-4

Carreno-Busta (Esp) b. Shapovalov (Can) 6-2 6-4

Medvedev (Rus) b. Shang (Chn) 6-1 6-3

Khachanov (Rus) b. Shevchenko (Kaz) 5-7 6-2 6-3

Rinderknech (Fra) b. Marozsan (Hun) 3-6 6-3 6-4

Bublik (Kaz) b. Struff (Ger) 6-3 6-4

Griekspoor (Ned) b. Virtanen (Fin) 6-3 6-4

Lehecka (Cze) b. Nardi (Ita) 4-6 6-4 6-2

Humbert (Fra) b. Tsitsipas (Gre) 6-4 7-5

Popyrin (Aus) b. Majchrzak (Pol) 3-6 6-3 7-5

Mensik (Cze) b. Hurkacz (Pol) 6-4 7-6

Rublev (Rus) b. Royer (Fra) 6-3 6-4