ATP Santiago 2026: nel giorno di Pellegrino arrivano i colpi a sorpresa. Si salva Comesaña

Quattro i match disputati nella prima giornata di tabellone principale all’ATP 250 di Santiago del Cile. E, nonostante si sia appena all’inizio, diverse sorprese non sono mancate, come anche le situazioni da raccontare in un torneo che, nella seconda giornata, vedrà l’esordio di Matteo Berrettini e Francesco Passaro (potenzialmente destinati a un derby di secondo turno).

Si è già raccontato della vittoria di Andrea Pellegrino contro il qualificato argentino Alex Barrena: adesso di argentino per lui ce ne sarà un altro, Francisco Comesaña, che però deve faticare tantissimo per battere lo spagnolo Pedro Martinez. Lotta doveva essere e lotta è, con il 6-4 2-6 7-6(4) che la certifica tutta.

Nella parte alta del tabellone, invece, due match di segno praticamente opposto. Uno è quello che vede il tedesco Yannick Hanfmann travolgere il serbo Dusan Lajovic per 6-0 6-3 e guadagnarsi un appuntamento con l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

L’altro potrebbe essere anche l’inizio di qualcosa per Dino Prizmic: il croato batte il cileno Nicolas Jarry per 6-3 5-7 6-2 e potrebbe anche avere concrete chance di andare avanti, visto che al secondo turno avrà uno tra l’altro cileno Matias Soto e il lucky loser lituano (ma da prendere con attenzione: nel 2025 ha infilato buoni risultati) Vilius Gaubas.

RISULTATI ATP SANTIAGO 2026

Hanfmann (GER)-Lajovic (SRB) 6-0 6-3

Prizmic (CRO) [Q]-Jarry (CHI) [WC] 6-3 5-7 6-2

Comesaña (ARG) [7]-Martinez (ESP) 6-4 2-6 7-6(4)

Pellegrino (ITA) [Q]-Barrena (ARG) [Q] 6-2 2-6 6-1