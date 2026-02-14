ATP Rotterdam 2026, i favoriti De Minaur, Aliassime e Bublik volano in semifinale con l’outsider Humbert

Il torneo ATP di Rotterdam torna in campo per designare i quattro giocatori che domani si giocheranno l’accesso alla sfida decisiva, è il momento dei quarti di finale. I primi tre favoriti del tabellone Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik volano in semifinale: a completare il quadro dei migliori quattro del tabellone olandese sarà il francese Ugo Humbert, outsider di lusso.

In apertura di giornata il francese Ugo Humbert piega il qualificato australiano Christopher O’Connell 6-4 6-1 in un’ora e diciotto minuti. Il transalpino risolve in volata un primo parziale contraddistinto da assoluto equilibrio: tiene ai vantaggi il servizio del 5-4 e, alla seconda opportunità, sigla il 6-4. Nella seconda frazione non c’è storia. Il numero 36 ATP strappa due volte il servizio al giocatore oceanico per involarsi sul 4-0 e chiude in scioltezza 6-1.

Alex de Minaur rimonta Botic Van De Zandschulp 3-6 7-6(4) 7-5 in due ore e quarantasei minuti. L’olandese opera il break decisivo nel sesto gioco per il 4-2 e firma il 6-3 della frazione inaugurale quando trasforma il primo set point. La testa di serie numero uno, dopo aver mancato set point nel dodicesimo gioco di una frazione caratterizzata da assoluto equilibrio, si aggiudica il tie-break 7-4 grazie ai due minibreak messi a segno sul 3-2 a proprio favore. De Minaur, dopo aver strappato il servizio in apertura al rivale, risolve l’incontro in volata: l’australiano opera il break decisivo nell’undicesimo gioco per il 6-5 e sigla il 7-5 al primo match point.

Nel primo match della sessione serale Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero due, regola l’olandese Tallon Griekspoor 7-6(2) 6-2 in un’ora e quarantadue minuti. Il canadese, nel contesto di una prima frazione molto equilibrata, non sfrutta palla break nel primo gioco e manca un set point nel decimo. Il giocatore nordamericano indirizza il tie-break a proprio favore con i due minibreak grazie a cui tocca il 5-2, prologo del 7-2 certificato dal primo set point. Nel secondo set Aliassime opera il break in apertura, strappa nuovamente il servizio al neerlandese nel settimo gioco e chiude con il comodo 6-2.

In chiusura di giornata, al termine di una sfida risolta solamente in volata, Alexander Bublik doma lo spagnolo Jaume Munar 6-4 6-7(4) 7-6(3) in due ore e quarantacinque minuti. Il kazako ottiene il break in apertura, non sfrutta la palla del 5-2, salva quella del 4-4 e, dopo aver fallito la prima possibilità, piazza l’ace che gli consegna il 6-4 della frazione di apertura. Nella seconda frazione l’iberico alza ulteriormente il livello per tenere la scia del rivale, ma non sfrutta due palle break. Lo spagnolo rimette la contesa in equilibrio grazie al 7-4 del tie-break sancito dal doppio fallo e dall’errore del terzo favorito del tabellone sugli ultimi due punti. La svolta arriva nel terzo parziale quando lo spagnolo, all’undicesima occasione complessiva, firma il break del 2-1. Il kazako inanella però due giochi consecutivi e sorpassa sul 3-2. Il confronto prosegue sui binari dell’equilibrio e nel finale regala il match point annullato dall’iberico nel dodicesimo gioco. Il numero dieci ATP orienta il tie-break decisivo con il minibreak del secondo punto e sull’errore di diritto dell’avversario sancisce il definitivo 7-3.