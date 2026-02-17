ATP Rio 2026, Matteo Berrettini piega Tomas Barrios Vera ed approda agli ottavi di finale

Esordio positivo per Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, in Brasile: l’azzurro supera nel primo turno dei Rio Open 2026 di tennis il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera, sconfitto per 7-6 (1) 7-5 in due ore e ventisei minuti di gioco. Agli ottavi, sulla terra battuta brasiliana, per l’azzurro ci sarà un altro lucky loser, il serbo Dusan Lajovic.

Nel primo set l’azzurro non sfrutta una palla break ai vantaggi del game d’apertura, poi è l’italiano ad andare in difficoltà nel quarto gioco, quando si trova sotto 15-40, cavandosi però d’impaccio con 4 punti consecutivi. Nel settimo game è ancora il romano a mancare un break point ai vantaggi, circostanza che si ripete sul 30-40 dell’undicesimo gioco, ma ancora una volta il cileno si salva. Si va al tiebreak, dove però Berrettini domina, inanellando sette punti consecutivi dallo 0-1, chiudendo sul 7-1 dopo un’ora ed otto minuti di gioco.

Nella seconda partita un salto di corrente ritarda l’inizio delle ostilità, poi Berrettini è bravo a gestire una situazione scomoda, annullando palla break sul 30-40 in apertura. Il romano deve ripetersi nel settimo game, quando cancella altri due break point, poi però è lui a non sfruttarne due, uno dei quali dopo una contestata revisione video, nell’ottavo gioco. Nel dodicesimo game arrivano altre due palle break consecutive, che sono anche dei match point, in favore del romano: il primo è subito quello buono per portare a casa il successo sul 7-5 dopo un’ora e diciotto minuti di battaglia.

Le statistiche sottolineano la prestazione di Berrettini, che vince 89 punti contro i 74 del rivale, mettendo a segno più vincenti, 34-24, e contenendo il numero dei gratuiti, 21-29. L’azzurro sfrutta una sola delle sei palle break avute a disposizione, ma cancella tutte le cinque opportunità concesse all’avversario. Il romano fa meglio del cileno sia con la prima di servizio, 79%-63%, sia con la seconda, 67%-60%, mettendo a segno 6 ace e commettendo 2 doppi falli.