ATP Doha 2026, buon avvio di Carlos Alcaraz. Vincono anche Rublev, Khachanov e Tsitsipas

Si sono completati i match del primo turno nell’ATP 500 di Doha. Buon esordio per Carlos Alcaraz, che ha dovuto comunque lottare contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Il numero uno del mondo ha dovuto anche annullare due set point nel secondo set, vinto poi al tie-break. Ci sarà un altro avversario francese al secondo turno per lo spagnolo, che affronterà Valentin Royer.

Buona la prima anche per Andrey Rublev, numero cinque del seeding, che ha sconfitto l’olandese Jesper De Jong in due set per 6-4 6-3, rimontando uno svantaggio di 4-1 nel primo set. Il russo affronterà ora l’ungherese Fabian Marozsan, che ha superato nettamente il francese Ugo Humbert per 6-1 6-3 in un match sicuramente dall’esito sorprendente in appena 57 minuti di gioco.

Passa il turno anche il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto con un duplice 6-3 l’americano Jenson Brooksby. Il numero otto del seeding se la vedrà ora con il belga Zizou Bergs, che ha vinto una bella battaglia contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, vincendo 6-3 6-7 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Ci sarà una sfida molto avvincente al secondo turno ed è quella tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il greco, infatti, ha raggiunto il russo dopo aver battuto il tunisino Moez Echargui, che ha ricevuto una wild card, con un doppio 6-4. Concede un set il russo Karen Khachanov, ma alla fine riesce a battere il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-1 3-6 6-4 e affronterà l’ungherese Marton Fucsovics, che ha battuto per 6-3 6-3 il libanese Hady Habib.

RISULTATI ATP DOHA 2026 (17 FEBBRAIO)

Halys (Fra) b. Carreno-Busta (Esp) 4-6 7-5 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Echargui (Tun) 6-4 6-4

Fucsovics (Hun) b. Habib (Lbn) 6-3 6-3

Lehecka (Cze) b. Brooksby (Usa) 6-3 6-3

Khachanov (Rus) b. Mochizuki (Jpn) 6-1 3-6 6-4

Zhang (Chn) b. Carballes Baena (Esp) 6-4 6-4

Marozsan (Hun) b. Humbert (Fra) 6-3 6-1

Bergs (Bel) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-3 6-7 6-4

Alcaraz (Esp) b. Rinderknech (Fra) 6-4 7-6

Rublev (Rus) b. De Jong (Ned) 6-4 6-3