Jannik Sinner cinico nei momenti giusti: piega Popyrin e accede ai quarti a Doha

Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo ha superato in due set l’australiano Alexei Popyrin in un’ora e ventiquattro minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-5. Un Sinner decisamente cinico nei momenti giusti e che ora se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6, che oggi ha battuto il cinese Zhang per 6-3 6-2.

Sinner non ha concesso palle break all’avversario, vincendo il 79% dei punti quando ha servito la prima ed il 73% con la seconda. Alla fine sono stati ventiquattro i vincenti da parte del numero due del mondo contro i sedici dell’avversario. Popyrin, invece, ha commesso più errori non forzati (19 contro 15).

Avvio di match equilibrato e con Sinner che tiene comunque comodamente i propri turni di servizio. La svolta del primo set arriva nel sesto game quando l’altoatesino si procura una palla break. Sinner comanda lo scambio fin dalla risposta e poi va a chiudere il punto con lo smash. Il numero 2 del mondo conserva tranquillamente il break e va a prendersi il primo set per 6-3.

Nel secondo parziale si segue l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break fino al 5-5 e tutto sembra portare ad un tie-break. Nel momento decisivo, però, Sinner alza il proprio livello. L’italiano è molto aggressivo in risposta e si procura una palla break nell’undicesimo game e Popyrin non riesce a trovare il passante vincente. Sinner non lascia scampo e tiene il servizio, andando a chiudere sul 7-5, qualificandosi per i quarti di finale.