ATP Rio de Janeiro 2026, Francesco Passaro subisce la rimonta di Tabilo ed esce agli ottavi

Esce agli ottavi di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro Francesco Passaro. Alejandro Tabilo rimonta il giocatore italiano 4-6 7-6(0) 6-2 in due ore e diciannove minuti, e stacca il pass per i quarti di finale. Nel prossimo turno il giocatore cileno affronterà l’argentino Thiago Augustin Tirante.

Il primo parziale inizia sui binari dell’assoluto equilibrio con i due giocatori che difendono agevolmente i propri turni di battuta. L’italiano è il primo a rompere l’equilibrio con il break del 4-3. Passaro non sfrutta tre set point nel nono gioco prima di chiudere i conti alla quinta opportunità per il 6-4 della prima partita.

Il cileno parte forte, opera il break nel secondo gioco e legittima il vantaggio con il 3-0. Il tennista umbro reagisce, strappa la battuta al rivale per il 3-2 e impatta sul 3-3. Il duello prosegue nel rispetto dei servizi fino al dodicesimo game quando Passaro annulla tre set point prima di rifugiarsi sul 6-6. Il tie-break si conclude con un autentico monologo di Tabilo che domina la scena e trasforma il quarto set point per il roboante 7-0.

Nella terza frazione l’equilibrio dura fino al 2-2. Il cileno firma il break a zero del 3-2, legittima il vantaggio con il 4-2 e strappa nuovamente la battuta all’azzurro per il 5-2. Tabilo completa la serie di quattro giochi consecutivi quando trasforma il primo match point, costringendo l’avversario all’errore di rovescio, per il definitivo 6-2.

Passaro conclude la sua prestazione con quattro ace, commette un doppio fallo e serve il 71% di prime. L’italiano vince il 63% di punti quando serve la prima e il 54% quando si affida alla seconda. Tabilo scava il solco decisivo con i diciotto punti in più vinti in risposta e si aggiudica il computo complessivo dei punti per 96 a 78.