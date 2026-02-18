WTA Dubai 2026: Rybakina allunga la pioggia di ritiri, Gauff si salva, avanti Anisimova

Ormai il WTA 1000 di Dubai è letteralmente subissato dalla questione ritiri. Tra quelli prima dell’inizio del torneo, quelli arrivati durante lo stesso e i walkover ormai si supera quota 20, con il risultato che accadono anche cose clamorose. Come una giocatrice che aveva perso nel primo (non nel secondo, proprio nel primo) turno di qualificazioni e si ritrova ai quarti di finale.

Il caso è quello di Antonia Ruzic, la croata che, comunque, per arrivare al terzo turno ha sconfitto Raducanu e un’altra lucky loser, Zakharova. Di fronte a Elena Rybakina, la numero 1 del seeding, sfrutta il ritiro della kazaka a inizio terzo set; ora le toccherà Elina Svitolina, con l’ucraina brava a rimontare la svizzera Belinda Bencic.

Il match del giorno è però quello di Coco Gauff, costretta a rimontare un set e salvare tre match point contro la belga Elise Mertens, che come da par suo non è possibile battere se non si supera il suo livello. E, del resto, la sua storia di giocatrice costantemente tra le prime 40 (dal settembre 2017 si contano sulle dita di una mano le settimane in cui è uscita da tale novero). Per lei ora Alexandra Eala, la filippina che ha raccolto attorno alla propria persona praticamente tutto il tifo presente a Dubai, soprattutto degli originari del suo Paese che vi vivono.

In basso tutto relativamente più tranquillo: il derby americano lo vince Jessica Pegula su Iva Jovic per 6-4 6-2, stesso punteggio con cui la danese Clara Tauson sconfigge la polacca Magda Linette. E infine ci sarà lo scontro tra Amanda Anisimova e Mirra Andreeva, le teste di serie più alte del quarto spot di quarti, anche se nei fatti la sola a faticare relativamente è la russa.

RISULTATI OTTAVI WTA 1000 DUBAI 2026

Ruzic (CRO) [LL]-Rybakina (KAZ) [1] 5-7 6-4 1-0 rit.

Svitolina (UKR) [7]-Bencic (SUI) [9] 4-6 6-1 6-3

Gauff (USA) [3]-Mertens (BEL) 2-6 7-6(9) 6-3

Eala (PHI)-Cirstea (ROU) 7-5 6-4

Tauson (DEN) [12]-Linette (POL) 6-4 6-2

Pegula (USA) [4]-Jovic (USA) [16] 6-4 6-2

Andreeva [5]-Cristian (ROU) 7-5 6-3

Anisimova (USA) [2]-Tjen (INA) [WC] 6-1 6-3