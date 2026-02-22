ATP Delray Beach 2026, Korda domina Paul in finale e conquista il terzo titolo ATP della carriera in singolare

Nella finale del torneo ATP di Delray Beach Sebastian Korda completa la sua settimana da sogno e domina Tommy Paul 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti. Il numero cinquanta del ranking ATP vince così il terzo titolo della sua carriera in singolare e festeggia un trionfo che mancava da Washington 2024, torneo nel quale aveva sconfitto Flavio Cobolli.

Korda sigla l’1-0 a 15 in un gioco nel quale serve due ace. Il quinto favorito del tabellone sigla, allo stesso modo, l’immediato 1-1. In una contesa caratterizzata da pochi scambi i due contendenti concedono le briciole sul proprio turno di battuta e l’equilibrio regna così sovrano. Il primo parziale si risolve in volata: Korda firma il 5-4 con l’ennesimo ace e chiude i conti per il 6-4 forzando l’avversario all’errore di misura sul colpo da fondo.

Paul, con il bolide di diritto incrociato, sigla il break dell’1-0 alla seconda possibilità, ma con l’errore di rovescio restituisce il vantaggio acquisito per l’1-1. Il numero 50 ATP continua a spingere e forza l’errore del rivale per il break del 3-1 e, con l’ace esterno, allunga 4-1. La testa di serie numero cinque, dopo aver annullato palle dell’1-5, accorcia 4-2. Korda però non si volta più indietro: sigla il 5-2 e sull’errore di diritto di Paul firma il definitivo 6-3.

Korda chiude la sua partita con nove ace, commette due doppi falli e serve il 67% di prime. Il numero 50 del ranking vince nove punti in più del rivale in battuta, mette a segno 19 vincenti, contro i quattordici del connazionale, e 22 errori non forzati, rispetto ai ventisette messi a referto dal connazionale.