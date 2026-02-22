Jannik Sinner nel mirino dei media spagnoli: “È in crisi e Alcaraz domina!”

Nel racconto che arriva dalla stampa iberica, il momento di Jannik Sinner è diventato improvvisamente un caso, quasi un processo pubblico. Sono bastate due sconfitte, un breve passaggio a vuoto dopo due anni ad altissimo livello, perché i titoli spagnoli si siano trasformate in sentenze. Il tono è netto, a tratti brutale: “Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi“. Una lettura su MARCA che colpisce per la rapidità con cui si sia passati dall’esaltazione al ridimensionamento.

Si parla apertamente di un nuovo “fallimento” dopo quello in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Un termine forte, quasi sproporzionato, se rapportato alla continuità di rendimento citata. Il quotidiano iberico insiste poi su un presunto limite strutturale di Sinner nelle maratone: “La sensazione è che Sinner faccia fatica a vincere partite difficili e lunghe: le due ore e 11 minuti di gioco, con l’alta umidità, hanno avuto il loro peso su di lui“. Un’interpretazione che sembra ignorare quanto il tennis moderno sia fatto anche di gestione, di cicli, cali o “piccoli down”, usando le parole di Jannik.

Nel mirino finisce persino la scelta di calendario, con il riferimento alla rinuncia alle Olimpiadi di Milano Cortina, decisione letta come un segnale di fragilità più che come una pianificazione mirata. Così, nel giro di poche righe, l’attuale n.2 del mondo passa dall’essere il volto del presente a un campione sotto accusa.

In controluce, naturalmente, c’è l’ombra ingombrante di Carlos Alcaraz. I media spagnoli ne celebrano gli straordinari risultati e arrivano a mettere in discussione l’esistenza stessa del dualismo: più che una rivalità, sostengono, l’attualità sarebbe un monologo di Carlitos. “Sinner non è al meglio, mentre Alcaraz continua a dominare”, si sottolinea sempre su MARCA. Un racconto che tradisce un entusiasmo patriottico comprensibile, ma che rischia di scivolare nella semplificazione.