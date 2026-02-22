ATP Santiago 2026, Pellegrino vince la battaglia con Galan e supera le qualificazioni

Andrea Pellegrino c’entra la qualificazione nel tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista pugliese ha sconfitto in rimonta il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 184 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo una pazzesca battaglia di tre ore e due minuti di gioco. Sicuramente una vittoria importante per Pellegrino, che adesso attenderà di conoscere il sorteggio dei qualificati per scoprire il suo prossimo avversario.

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se Pellegrino deve subito fronteggiare una palla break. Nel sesto game, però, il break arriva in favore di Galan, che si porta sul 15-40 e alla prima occasione toglie la battuta all’azzurro. Il pugliese ha un’immediata reazione e trova il controbreak nel game successivo. Pellegrino salva due set point nel decimo game ed in quello successivo riesca a portarsi avanti di un break. L’azzurro ha la possibilità di servire per il primo set, ma purtroppo subisce il controbreak. Si arriva al tie-break che viene dominato da Galan per 7-2.

Sulla scia del set vinto, Galan trova subito il break in apertura di secondo, ma Pellegrino risponde con il controbreak immediato. Si è poi seguito l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo game quando è arrivato un altro break di Pellegrino. Come nel primo set, però, l’azzurro non chiude e subisce il controbreak. Si arriva ancora al tie-break e questa volta è Pellegrino a vincerlo per 9-7 al quinto set point.

Pellegrino parte fortissimo nel terzo set e trova subito il break in apertura. Galan salva due palle break nel terzo game e poi ancora un’altra nel settimo, con Pellegrino che comunque rimane avanti, salendo sul 5-3. Questa volta il braccio di Pellegrino non trema e tiene il turno decisivo di servizio, andando a chiudere sul 6-4, qualificandosi per il tabellone principale.