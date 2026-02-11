ATP Buenos Aires 2026, Tabilo e Carabelli approdano agli ottavi. Berrettini sfiderà Kopriva

Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Buenos Aires. Successo all’esordio per Alejandro Tabilo e l’argentino Camilo Ugo Carabelli che approdano agli ottavi. Debutto vincente per Matteo Berrettini che sfiderà il ceco Vit Kopriva nel prossimo turno.

Non fallisce l’esordio nella competizione Alejandro Tabilo. Il cileno, numero 73 del ranking, regola 7-6(5) 6-3 la wild card Facundo Diaz Acosta in un’ora e cinquantuno minuti. In chiusura di giornata Camilo Ugo Carabelli, testa di serie numero sei, supera il connazionale Francisco Comesana 6-4 7-6 (3) in due ore e otto minuti. Ignacio Buse rimonta il qualificato italiano Francesco Passaro 5-7 7-5 6-4 in due ore e trentasei minuti. Il peruviano trova la forza di riemergere ad un passo dal baratro, annulla due match point nell’ottavo gioco della seconda partita e opera il break decisivo nel settimo game della terza partita.

Matteo Berrettini, all’esordio stagionale, doma la wild card argentina Federico Coria 7-5 7-5 in due ore e quattordici minuti. Il romano, testa di serie numero otto, risolve l’incontro a proprio favore piazzando i due break decisivi nel dodicesimo game delle due frazioni di gioco. In apertura di giornata Juan Manuel Cerundolo firma la prima sorpresa di giornata. L’argentino elimina il tedesco Daniel Altmaier, testa di serie numero cinque, 6-2 6-2 in un’ora e ventinove minuti.

Il cileno Tomas Barrios Vera approfitta del ritiro, dopo oltre due ore, del lucky loser Thiago Seyboth Wild sul punteggio di 6-4 5-6 a favore del brasiliano, costretto ad alzare bandiera bianca nonostante la situazione di vantaggio. L’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 101 ATP, liquida l’esperto giocatore serbo Laslo Djere 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti.