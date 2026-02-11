Tennis
ATP Dallas 2026, risultati 10 febbraio: avanzano agli ottavi Taylor Fritz e Ben Shelton, fuori Learner Tien
Prosegue il primo turno dell’ATP 500 di Dallas, e non arrivano buone notizie in casa Italia, con Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, sconfitto dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un duplice 6-2 in appena 54 minuti.
Il croato Marin Čilić elimina il numero 6, lo statunitense Learner Tien, piegato per 7-5 7-6 (4), mentre il serbo Miomir Kecmanović rimonta il qualificato nipponico Sho Shimabukuro, sconfitto per 6-7 (3) 6-3 7-6 (3), infine il numero 7, il canadese Denis Shapovalov, liquida il qualificato spagnolo Rafael Jódar per 6-1 6-2.
Vanno agli ottavi quattro statunitensi: Alex Michelsen rimonta il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto per 5-7 6-4 6-4, mentre il numero 2, Ben Shelton, regola il canadese Gabriel Diallo, piegato con un doppio 6-4. I due derby, infine, sorridono al numero 1, Taylor Fritz, che supera in tre set Marcos Giron, sconfitto per 6-4 5-7 7-6 (1), e ad Aleksandar Kovačević, che elimina il lucky loser Patrick Kypson, battuto per 6-4 7-6 (1).
ATP Dallas 2026, Flavio Cobolli battuto in meno di un’ora da Jack Pinnington Jones
ATP 500 DALLAS 2026 – RISULTATI 10 FEBBRAIO
Primo turno
Marin Čilić (Croazia) b. Learner Tien (Stati Uniti, 6) 7-5 7-6 (4)
Miomir Kecmanović (Serbia) b. Sho Shimabukuro (Giappone, Q) 6-7 (3) 6-3 7-6 (3)
Alex Michelsen (Stati Uniti) b. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 5-7 6-4 6-4
Jack Pinnington Jones (Gran Bretagna, Q) b. Flavio Cobolli (Italia, 4) 6-2 6-2
Ben Shelton (Stati Uniti, 2) b. Gabriel Diallo (Canada) 6-4 6-4
Taylor Fritz (Stati Uniti, 1) b. Marcos Giron (Stati Uniti) 6-4 5-7 7-6 (1)
Aleksandar Kovačević (Stati Uniti) b. Patrick Kypson (Stati Uniti, LL) 6-4 7-6 (1)
Denis Shapovalov (Canada, 7) b. Rafael Jódar (Spagna, Q) 6-1 6-2