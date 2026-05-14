Matteo Berrettini sconfitto nel Challenger di Valencia: qualificazioni a Wimbledon inevitabili?

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Berrettini nel Challenger di Valencia. Sulla terra rossa spagnola, il tennista romano è stato sconfitto dall’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 61 del ranking ATP, con il punteggio di 7-6(2) 6-4 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Un match nel quale Berrettini ha mostrato alcune delle difficoltà già emerse agli Internazionali d’Italia, senza riuscire a trovare la necessaria incisività sia al servizio sia in risposta.

Nel primo set l’avvio è stato complicato per l’azzurro, che ha ceduto il servizio già nel secondo game. Berrettini ha però reagito, pur senza sfruttare tre palle break consecutive nel quinto gioco, trovando comunque il controbreak nel settimo. La frazione si è poi decisa al tie-break, dove la minore lucidità di Matteo nei momenti chiave ha finito per favorire il sudamericano, impostosi per 7 punti a 2.

Anche il secondo set si è aperto in salita per Berrettini, subito costretto a rincorrere dopo il break subito nel game inaugurale. Come nella prima frazione, il romano è riuscito a rientrare in partita strappando il servizio all’avversario nell’ottavo gioco, ma ancora una volta il rendimento al servizio si è rivelato insufficiente nel game successivo. Carabelli ne ha approfittato e, pur con qualche esitazione finale, ha chiuso l’incontro sul 6-4, concretizzando la quinta palla match dopo aver annullato una chance di controbreak.

Quali sono, dunque, le implicazioni per Berrettini in ottica qualificazione a Wimbledon? L’accesso diretto al tabellone principale sarà riservato ai primi 104 giocatori della classifica ATP aggiornata al 18 maggio 2026. A questi si aggiungeranno altri 24 posti: 16 destinati ai tennisti impegnati nei tre turni di qualificazione e 8 assegnati tramite wild card.

In questo scenario, il tennista italiano dovrebbe partire dal tabellone cadetto dei Championships, occupando attualmente la posizione numero 106 della classifica virtuale. Un eventuale ingresso diretto nel main draw potrebbe dipendere da eventuali rinunce o forfait di giocatori già ammessi al tabellone principale.