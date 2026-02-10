Tennis
ATP Rotterdam 2026: de Minaur batte Fils, avanti anche Griekspoor
Si è chiusa, dopo un programma andato per le lunghissime a causa del suo ultimo match, la seconda giornata di tabellone principale all’ATP 500 di Rotterdam, tra i massimi appuntamenti del febbraio che il tennis propone come linea di passaggio tra gli Australian Open e i due Masters 1000 americani. Cinque gli incontri in scena, ancora tutti di primo turno.
C’era attesa elevata per la sfida tra Alex de Minaur ed Arthur Fils. L’australiano riesce a vincerla per 7-6(3) 6-2 sul francese, che dimostra di essere comunque già ad un bel livello considerato il ritorno in campo da poco. Non è ancora abbastanza, questo è vero, per essere il Fils pre-infortunio, però la strada può essere quella giusta.
In basso, invece, quattro confronti. Tutto facile per il tedesco Jan-Lennard Struff sul qualificato francese Hugo Grenier, così come non ci sono grandi guai per Tallon Griekspoor: il più quotato dei padroni di casa disinnesca il francese Giovanni Mpetshi Perricard, fresco di momenti di cambiamento di guida tecnica in itinere. Per Griekspoor ci sarà un altro transalpino, Quentin Halys, che rimontando 3-6 6-1 6-1 Mees Rottgering impedisce un derby arancione.
Ma la partita più battagliata di oggi è quella tra Zizou Bergs e Hamad Medjedovic, entrato in tabellone da lucky loser al posto dell’ungherese Fabian Marozsan. Si decide fondamentalmente tutto nelle fasi finali di entrambi i set, quelli che consentono al serbo di superare il belga per 7-6(3) 7-6(5).
RISULTATI ATP 500 ROTTERDAM OGGI
de Minaur (AUS) [1]-Fils (FRA) 7-6(3) 6-2
Struff (GER)-Grenier (FRA) [Q] 6-0 6-4
Griekspoor (NED) [7]-Mpetshi Perricard 6-4 6-4
Halys (FRA)-Rottgering (NED) [Q] 3-6 6-1 6-1
Medjedovic (SRB) [LL]-Bergs (BEL) 7-6(3) 7-6(5)