Flavio Cobolli in crisi nera: battuto in meno di un’ora da Jack Pinnington Jones a Dallas

Arriva un’altra brutta sconfitta per Flavio Cobolli, che esce subito di scena anche nell’ATP 500 di Dallas: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 4, viene rapidamente battuto dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un duplice 6-2 in appena 54 minuti di gioco, ed agli ottavi affronterà uno tra l’australiano James Duckworth e la wild card statunitense Eliot Spizzirri.

Nel primo set dall’1-0 30-30 per Cobolli, il britannico inanella dodici punti consecutivi, trovando il break a zero nel terzo game, portandosi sul 3-1 ed andando sullo 0-30 sul servizio dell’azzurro nel quinto gioco. Cobolli infila quattro punti e resta in scia, portandosi sul 2-3, ma Pinnington Jones torna subito a comandare, vincendo 12 degli ultimi 15 punti giocati, con un nuovo break a quindici nel settimo gioco, ed andando a chiudere sul 6-2 in appena 26 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è praticamente identico a quello della prima, con l’unica differenza data dal fatto che nel terzo game Cobolli riesce ad annullare un break point sul 30-40 e ad andare ai vantaggi, ma poi deve comunque capitolare. Anche in questo caso l’azzurro riesce a restare in partita fino al 2-3, poi il britannico torna a dominare, porta a casa 12 degli ultimi 13 punti giocati (ancora break a 15 nel settimo game) fino al 6-2 in 28 minuti.

Le statistiche sottolineano, qualora ce ne fosse bisogno, il dominio del britannico, che vince 53 punti contro i 27 di Cobolli, mettendo a segno il doppio dei vincenti, 18-9, e contendendo i gratuiti, 12-19. Pinnington Jones sfrutta 4 delle 5 palle break avute a disposizione e non ne concede alcuna a Cobolli, mentre il britannico chiude con ottime percentuali al servizio sia con la prima, 89% contro 59%, sia con la seconda, 70% contro 40%.