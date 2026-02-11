Harakiri Francesco Passaro, perde una partita vinta contro Buse a Buenos Aires

La sconfitta di Francesco Passaro contro il peruviano Ignacio Buse all’ATP 250 di Buenos Aires non è clamorosa per il fatto tecnico: la classifica dice che l’italiano, proveniente dalle qualificazioni, rende più di 60 posizioni al suo avversario. Pur tuttavia, ciò che la rende clamorosa è il modo in cui arriva: avanti 7-5 5-1, il perugino si fa rimontare e subisce quella che resterà come una delle rimonte più importanti della stagione: vince Buse per 5-7 7-5 6-4, qualificandosi così per un secondo turno che lo opporrà all’argentino Sebastian Baez.

Va pur detto che il primo set, anche se i due a volte si devono impegnare per tenere il servizio, scorre per larghissima misura tranquillo. Anche troppo: nessun break, nessuna palla break, e così tutto sembra andare fin quasi alla fine. Succede, però, che proprio sul 5-6 Buse si ritrovi in difficoltà, vada sotto 0-30 e poi 15-40: alla seconda chance Passaro riesce a portare a casa il parziale con convinzione.

Nel secondo parziale il perugino sembra poter seriamente spiccare il volo senza nessun problema: tre game tranquilli, poi un autentico colpo di mano, una vera e propria volata tennistica che lo porta a scappar via sul 3-1 e poi 5-1 con due break a zero e a 30. Proprio sul 5-1, però, Passaro subisce il break di Buse senza mai arrivare a match point. Quelli che, invece, si guadagna sul 5-2 e servizio del peruviano: non li concretizza, poi perde una seconda volta la battuta e poi ancora una terza, subendo così un 7-5 che pareva impossibile da subire.

Passaro è così costretto a ricominciare tutto da capo, anche se la situazione è durissima da digerire. In effetti, ora sono molte di più le difficoltà che lui ha rispetto a quelle di Buse, che i suoi turni di battuta li difende con maggiore agilità. Il finale di parziale è quasi emblematico: il peruviano piazza il break a 30, l’italiano va sullo 0-30 prima di farsi riprendere, poi deve annullare tre match point consecutivi (da 0-40, in pratica), ma alla fine Buse chiude a zero dopo due ore e 36 minuti.

Le statistiche non possono raccontare a sufficienza il match, perché esiste un prima e un dopo il 7-5 5-1. In ogni caso, prendendo il totale non si può non notare come le prime abbiano aiutato Buse (76%-66% di punti vinti) e le seconde Passaro (45%-61%). Ma rimane certamente una situazione che brucia dalla parte dell’italiano.