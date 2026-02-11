Matteo Berrettini ritorna e vince contro Coria nella bolgia di Buenos Aires

Prima vittoria ufficiale nel 2026 per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che hanno contraddistinto il suo avvio di stagione e che lo hanno portato a rinunciare all’Australian Open, il romano è ripartito dall’ATP 250 di Buenos Aires, dove ha vinto all’esordio contro l’idolo di casa Federico Coria in due set con il punteggio di 7-5 7-5 dopo due ore e quattordici minuti di gioco.

Un successo importante anche se arrivato contro un avversario sicuramente inferiore, anche per classifica (l’argentino è scivolato al numero 322 del ranking), ma in un ambiente decisamente complicato, con il pubblico che ha supportato fin dal primo scambio il proprio giocatore in un match che è diventato un incontro da atmosfere da Coppa Davis. Al prossimo turno Berrettini affronterà il ceco Vit Kopriva, numero 95 del mondo.

Un buon rendimento al servizio per Berrettini, che ha chiuso con 4 ace e ha ottenuto il 78% dei punti con la prima ed il 60% con la seconda. Sono stati 33 i vincenti per il romano, che ha ottenuto molto con il suo dritto. Sedici invece quelli di Coria, che ha commesso 48 errori non forzati contro i 41 dell’azzurro.

Berrettini deve subito fronteggiare una palla break, ma si aggrappa alla prima per cancellare il pericolo. Successivamente è Coria a dover affrontare due palle break, ma riesce ad annullarle entrambe. Le palla break in favore di Matteo fioccano, visto che sono due nel sesto game e poi altre due nell’ottavo. L’argentino, però, in qualche modo riesce a venirne fuori, con Berrettini che deve recriminare forse solo in un’occasione. Il romano è bravo a non perdere la calma nei propri turni di servizio e nel dodicesimo gioco si porta sullo 0-40 e alla fine al secondo set point riesce finalmente a strappare il servizio all’argentino e a chiudere il primo set sul 7-5 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

Sulla scia del set vinto il romano parte fortissimo nel secondo. Game al servizio a zero e poi successivamente anche break a zero che sembra davvero far calare il sipario sul match. Berrettini scappa via comodamente prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Coria sembra totalmente in crisi e chiede anche l’intervento del fisioterapista. Da quel momento comincia una rimonta clamorosa dell’argentino, che strappa il servizio al romano nel settimo gioco, complici alcuni brutti errori di dritto dell’azzurro, e poi pareggia sul 4-4 nel boato del pubblico che comincia a diventare sempre di più un fattore. Berrettini tiene e zero il turno di servizio successivo e ha anche un match point, ma perde il controllo con il rovescio. Matteo non perde lucidità e rimane avanti lui sul 6-5. Nel dodicesimo game Berrettini si procura altri due match point e basta il primo con una bella risposta di dritto per il 7-5, che regala la prima vittoria dell’anno all’azzurro.