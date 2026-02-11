LIVE Berrettini-Kopriva, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: il romano cerca immediate conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2025 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto a Vit Kopriva, si gioca per sfidare ai quarti Francisco Cerundolo.

Romano che ha fatto il suo ritorno nel circuito ATP nella giornata di ieri, quando ha sconfitto con un doppio 7-5 a termine di una lotta pazzesca il beniamino di casa Federico Coria. Le sensazioni non sono state male, se non per la marea di errori che il romano ha sciorinato durante tutto lo svolgimento della sfida, però il servizio e il dritto hanno funzionato a sprazzi e ciò è positivo.

Oggi ci si gioca un posto in quarti di finale contro la testa di serie numero uno del torneo argentino, Francisco Cerundolo che partiva già dal secondo turno con un bye all’esordio. Ecco che vincendo oggi l’ex finalista di Wimbledon azzurro si isserebbe di nuovo in 55esima posizione, tallonando Marin Cilic. Ricordiamo che la scelta di tornare a giocare sulla terra battuta per il romano è voluta propedeuticamente ad un inizio più morbido.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di Matteo BERRETTINI che sfida Vit Kopriva per un posto nei quarti di finale dell’ATP di Buenos Aires. Si parte non prima delle 19:30, prima del romano giocheranno Burruchaga-Etcheverry! Vi aspettiamo.