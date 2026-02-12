ATP Buenos Aires 2026, esordio sul velluto per Darderi. L’azzurro travolge Barrios Vera

Si rivela poco più di una passeggiata l’esordio stagionale sulla terra battuta per Luciano Darderi. Negli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires il giocatore italiano travolge il cileno Tomas Barrios Vera 6-1 6-3 in un’ora e ventidue minuti. Nel prossimo turno Darderi sfiderà il vincente del confronto tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Pedro Martinez.

L’italiano, dopo aver annullato palla break con l’ace, sigla ai vantaggi l’1-0 e, alla prima possibilità, firma il break del 2-0 con il contropiede di diritto. Il numero due del tabellone continua a spingere e con il diritto forza l’errore del 4-0 per il secondo break. La differenza di valori tra i due giocatori appare fin troppo evidente: Darderi certifica il suo dominio, dopo aver mancato tre possibilità del 6-0, con i due ace del 6-1.

L’azzurro apre il secondo parziale con il break a zero e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. Il cileno riesce a sbloccarsi con il 2-1. La testa di serie numero due firma il 3-1 con l’ace e forza l’errore di rovescio dell’avversario per il 4-1 con doppio break. Il cileno non molla però la presa, sfrutta gli errori dell’avversario per firmare il 4-2 e riduce le distanze con il 4-3. Darderi riprende la sua marcia con il servizio vincente del 5-3, si procura match point con il doppio fallo del sudamericano e chiude i conti con il 6-3 sull’errore di rovescio dell’avversario.

Darderi conclude la sua prova con sei ace, commette quattro doppi falli e serve il 45% di prime palle. Il giocatore italiano vince dodici punti in più del rivale al servizio e chiude con un saldo positivo di ventotto vincenti, contro i soli cinque del cileno, e venti gratuiti, contro i ventidue del rivale.