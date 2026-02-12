Tennis
ATP Buenos Aires 2026, risultati 11 febbraio: Francisco Cerundolo ai quarti, eliminato Joao Fonseca
Si completa il primo turno e si disputano gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell’ATP 250 di Buenos Aires: in casa Italia non ci sono buone notizie in quanto esce di scena Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, sconfitto dal ceco Vít Kopřiva con un eloquente 6-4 6-3.
Per il ceco ai quarti ci sarà il numero 1 del tabellone, l’argentino Francisco Cerúndolo, che soffre nel secondo set ma regola il qualificato boliviano Hugo Dellien per 6-0 7-6 (6). Nell’ultimo match di primo turno, invece, l’argentino Mariano Navone liquida lo statunitense Emilio Nava con lo score di 6-2 6-1.
Nei quarti di finale si troveranno di fronte anche il cileno Alejandro Tabilo, che elimina il numero 3 del seeding, il brasiliano João Fonseca, battuto per 6-3 3-6 7-5, e l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 7, che vince il derby con il connazionale Román Andrés Burruchaga per 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4.
ATP 250 BUENOS AIRES 2026 – RISULTATI 12 FEBBRAIO
Primo turno
Mariano Navone (Argentina) b. Emilio Nava (Stati Uniti) 6-2 6-1
Ottavi di finale
Francisco Cerúndolo (Argentina, 1) b. Hugo Dellien (Bolivia, Q) 6-0 7-6 (6)
Vít Kopřiva (Cechia) b. Matteo Berrettini (Italia, 8) 6-4 6-3
Alejandro Tabilo (Cile) b. João Fonseca (Brasile, 3) 6-3 3-6 7-5
Tomás Martín Etcheverry (Argentina, 7) b. Román Andrés Burruchaga (Argentina) 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4