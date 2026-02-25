ATP Acapulco 2026, Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottavi

Nel primo turno del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci sfrutta l’occasione concessa dal forfait di Korda, elimina il lucky loser australiano Rinky Hijikata 7-6(5) 6-3 in due ore e cinque minuti e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno Bellucci, prima vittoria del 2026 per lui nel circuito maggiore, affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro.

Un primo set che procede a strappi inizia con il break in apertura dell’australiano, pronto poi a legittimare il vantaggio con il 2-0. L’italiano entra in partita con il trascorrere dei minuti e allunga sul 5-2 grazie ad una serie di cinque giochi consecutivi. Nel momento della verità il giocatore lombardo non chiude, incassa il 5-4 e consente al rivale di impattare 5-5. Bellucci parte forte nel tie-break, scappa sul 4-0 con due minibreak, contiene il ritorno del rivale e firma il 7-5 al secondo set point.

L’azzurro sfrutta la seconda opportunità per siglare il break in apertura, ma il suo avversario è bravo a replicare con l’immediato 1-1. Il semifinalista di Rotterdam 2025 è ispirato, cambia passo, strappa due volte il servizio all’australiano e, con una serie di quattro giochi consecutivi, scappa sul 5-2. Bellucci, dopo aver perso il servizio per il 5-3, timbra il quarto break del set e sigla il definitivo 6-3 al terzo match point.

Bellucci chiude la sua prova con sei ace, commette due doppi falli e serve il 53% di prime. L’italiano vince il 71% di punti sulla prima e il 43% sulla seconda. L’azzurro mette a segno sedici vincenti, l’australiano ventitré, e contiene a ventidue il numero dei gratuiti, contro i trentasei del rivale.