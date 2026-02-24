Lorenzo Musetti torna ad allenarsi ed è pronto per Indian Wells: “Duro lavoro, tanta pazienza e ora…”

Lorenzo Musetti è tornato ad allenarsi, a un mese dall’infortunio che lo costrinse a ritirarsi nei quarti di finale degli Australian Open, quando era in vantaggio per 2-0 contro il serbo Novak Djokovic. Il tennista italiano ha scritto sui suoi profili social: “Dopo settimane di recupero, duro lavoro e tanta pazienza, sono finalmente tornato in campo. Non vedo l’ora di tornare a competere e di sentire il vostro supporto“.

Il numero 5 del mondo si appresta a partire per la California, dove il prossimo 4 marzo incomincerà il Masters 1000 di Indian Wells. L’obiettivo è quello di farsi strada sul cemento statunitense nel primo torneo del Sunshine Double (a precedere l’appuntamento di Miami) dopo essersi lasciato alle spalle il problema muscolare all’ileo-psoas della gamba destra che lo aveva frenato proprio sul più bello nel primo Slam della stagione.

VIDEO ALLENAMENTO LORENZO MUSETTI