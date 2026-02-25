ATP Acapulco 2026, esordio agevole per Zverev. Fuori Casper Ruud

Il torneo ATP di Acapulco torna in campo per la seconda giornata di gare. Esordio sul velluto per il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno, che supera agevolmente il primo turno, mentre esce, a sorpresa, il norvegese Casper Ruud, terzo favorito del tabellone.

Alexander Zverev debutta sul velluto. Il tedesco, testa di serie numero uno, liquida il francese Corentin Moutet, numero 35 ATP, 6-2 6-4 in un’ora e trentuno minuti. Il cinese Yibing Wu firma la grande sorpresa di giornata. Il giocatore proveniente dalla qualificazioni elimina il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero tre, 7-6(2) 7-6(1) in due ore e sei minuti.

La wild card transalpina Gael Monfils doma il bosniaco Damir Dzumhur 6-4 7-6(5) in un’ora e cinquantatré minuti. Il ceco Dalibor Svrcina piega l’australiano James Duckworth 6-4 6-1 in un’ora e trentaquattro minuti. Il qualificato giapponese Sho Shimabukuro, numero 130 ATP, batte il francese Adrien Mannarino 6-3 6-4 in un’ora e diciassette minuti. Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, regola la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez 7-6(3) 7-6(3) in due ore e un minuto.

Il mancino francese Terence Atmane elimina il bulgaro Grigor Dimitrov 6-3 6-3 in un’ora e ventitré minuti. Mattia Bellucci supera l’australiano Rinky Hijikata 7-6(5) 6-3 in due ore e cinque minuti. Lo statunitense Frances Tiafoe, ottava testa di serie, regola il portoghese Nuno Borges 6-4 6-4 in un’ora e trentuno minuti.