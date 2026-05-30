Ruud: “Sinner era il favorito principale. Sarà interessante vedere dove saremo tra una settimana”

Casper Ruud conferma le sue qualità da indomito lottatore sulla terra battuta e centra la qualificazione agli ottavi di finale del Roland Garros. Il norvegese piega lo statunitense Tommy Paul al termine di una maratona nella quale rimonta due set di svantaggio e annulla due match point. Nella conferenza stampa successiva all’incontro, Ruud ha analizzato la sua prestazione e si è soffermato su diverse tematiche interessanti.

Su ciò che ha fatto la differenza nel match con Tommi Paul: “Sì, è difficile dire esattamente cosa abbia fatto la differenza. Voglio dire, qualche punto. Credo che le statistiche dimostrino che ho gestito bene le mie palle break e le ho convertite tutte, tre. Lui ne ha convertite solo 2 su 14, quindi, insomma, è stato sfortunato per lui e un po’ fortunato per me, ma il tennis è così. A volte è uno sport davvero brutale. Sì, forse è l’unica cosa che posso dire o mostrare dalle statistiche che potrebbe essere stata la chiave della mia vittoria”.

Sulle condizioni fisiche al termine di una partita molto dura: “Sì, mi sento sorprendentemente bene. Certo, verso la fine si comincia a sentire la fatica. Ovviamente la temperatura si è abbassata negli ultimi due set e non sembrava darmi fastidio, ma è stata un’altra giornata calda. Cerco solo di assumere più liquidi e sostanze nutritive possibile. Credo che domani sarà un’altra giornata calda. Dubito che vedrò i campi domani. Quindi cercherò di sfruttare al massimo le prossime, diciamo, 36 o 40 ore di recupero per essere pronto. È il bello degli Slam, e i giorni di riposo, cerchiamo di sfruttarli il più possibile. Di solito vieni qui e ti alleni magari un po’, ma credo che conserverò tutte le energie per domenica e poi vedremo. Sì, almeno non ho dolori, e questa è la cosa più importante, e vedremo se riesco a recuperare”.

Sulla condizione mentale in svantaggio di due ser e poi con due match point da annullare: “ Sì, ho avuto la sensazione che fosse il giocatore migliore, ovviamente, nei primi due set. Il mio servizio mi ha messo in difficoltà nel secondo set. Lui dominava molto, giocando in modo molto sciolto e aggressivo, venendo a rete e mettendomi in difficoltà. Non riuscivo a trovare il ritmo nei suoi servizi. Non sono nemmeno riuscito ad avvicinarmi alle palle break fino al terzo set. L’ho breakkato abbastanza presto, e forse questo ha cambiato un po’ l’inerzia della partita. Ti dici, sai, un set alla volta. Sono battaglie come queste per cui ti alleni duramente, e trovarsi sotto 0-2 non è divertente, ma è un’opportunità per rimontare. Mi sono detto di pensare un set alla volta e vedere cosa succede”.

Sul cambio del proprio statu dopo l’eliminazione di Djokovic e il parere Fonseca, suo prossimo avversario: “Sì, è un torneo così aperto, il che è in un certo senso rinfrescante per tutti, e vedere che ci sarà un nuovo campione Slam tra circa una settimana. Penso che ogni giocatore ne sia consapevole. Ovviamente Novak e Jannik erano tra i due favoriti principali, e Jannik sicuramente il favorito. Sì, sarà interessante vedere dove saremo tra una settimana. Cercherò di sfruttare a mio vantaggio l’esperienza maturata arrivando lontano negli Slam e vedere dove mi porterà, ma ci si concentra una partita alla volta. Ho un compito incredibile davanti a me con un giovane talento speciale come Joao. Ha già battuto giocatori di alto livello nella sua carriera, quindi sa cosa serve. Quella di oggi è stata probabilmente la vittoria più importante della sua carriera, quindi siamo più o meno nella stessa posizione. Siamo tornati da 0-2. Sono state partite lunghe. Quindi vedrò se riuscirò a offrirgli una buona partita e a lottare. Sai, è un ragazzo molto bravo, quindi spero in una bella partita“.

Sui cambiamenti della routine del giorno dopo quando si gioca di sera: “Sì, un po’. A Lenglen non c’è una sessione notturna, ma considero l’ultima partita come una sorta di sessione notturna. Quindi le giornate si allungano, perché quando non c’è un orario limite, come per la quarta partita a Lenglen, devi essere qui nel caso in cui si giochi molto velocemente. Diciamo che c’è una partita a tavolino o una partita veloce a Lenglen, devi essere qui nel caso in cui si inizi alle 4:00 o alle 5:00, o qualsiasi altra cosa. Potrebbe anche iniziare non prima delle 8:00 o delle 9:00, a seconda delle partite precedenti. Quindi le giornate sono lunghe, e anche la notte sarà lunga. Probabilmente non dormirò fino alle 3:00, 3:30 o 4:00 di stanotte. Per fortuna domani abbiamo un giorno libero e cercheremo di riprendere il ritmo e vedere quando avrò la mia prossima partita. Va bene. Ci siamo abituati. Ora ci impegniamo al massimo e dopo il Roland Garros avrò un sacco di tempo per dormire e recuperare. Sì, non ho intenzione di giocare nessun torneo prima di Wimbledon, quindi ho tempo per riposare”.

Sull’importanza del proprio canale YouTube e sui contenuti in programma per il futuro: “Sì, è stata un’idea che mi è venuta in mente verso la fine dell’anno scorso, forse per il prossimo anno o quest’anno, per cercare di portare un po’ di dietro le quinte della mia carriera, della mia vita e di come sia la vita di un tennista professionista. Ho visto altri atleti farlo e l’ho trovato piuttosto interessante. Ho visto l’opportunità di portare la telecamera dietro le quinte, ma il tennis è molto ripetitivo. Abbiamo nuovi tornei, ovviamente, ogni settimana, ma facciamo praticamente la stessa cosa ogni singolo giorno. Non è così facile creare contenuti nuovi o originali. Ovviamente ci ho provato e ho alcuni video che sono ancora in fase di montaggio e che arriveranno. Ma, sai, sfortunatamente non ho avuto l’opportunità di portare il videografo alla stagione sulla terra battuta. Quindi, purtroppo, non ci sarà molto altro da qui, ma ho cercato di mostrare alcuni retroscena dei tornei più importanti. Ovviamente, non è così facile ottenere l’accredito. Ci sono anche tanti altri giocatori in giro, quindi non vuoi interferire con il loro spazio privato e cose del genere. È impegnativo, ma mi sono divertito e sono contento che sia piaciuto a qualcuno. Ho provato a giocare una partita a golf. Ho provato diverse cose. Vedremo cosa succederà in futuro, ma ho ricevuto molti feedback positivi, il che è molto bello“.