Atletica, tanta Italia a Torun per le prove generali dei Mondiali indoor. 8 azzurri attesi in Polonia

Saranno otto gli azzurri impegnati domenica 22 febbraio a Torun in occasione dell’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La Copernicus Cup andrà in scena nella stessa sede che ospiterà tra un mese i Campionati Mondiali al coperto (20-22 marzo), quindi tanti atleti sfrutteranno questo meeting per effettuare una prova generale in vista della rassegna iridata.

Domani pomeriggio sarà presente in Polonia anche Larissa Iapichino, oro agli Europei in sala del 2025, che affronterà la terza gara dell’anno dopo il 6.93 di Ancona ed il 6.84 di Karlsruhe sfidando tra le altre la la svizzera argento mondiale indoor Annik Kalin. Nuovo test agonistico di spessore sul fronte italiano per Leonardo Fabbri, leader mondiale stagionale nel getto del peso, reduce da un incoraggiante 21.82 a Lievin di rientro dal periodo di allenamento in Sudafrica.

Il 28enne fiorentino ritroverà il temibile statunitense Joe Kovacs, già battuto giovedì in Francia, oltre ad altri pesisti di prima fascia internazionale come l’altro americano Roger Steen, il giamaicano Rajindra Campbell ed il padrone di casa polacco Konrad Bukowiecki. Torna in pista nei 60 metri la primatista italiana e vice-campionessa del mondo in carica Zaynab Dosso, con il sogno di abbattere finalmente il muro dei 7 secondi dopo aver sfiorato di un centesimo il personale con 7.02 a Belgrado.

Si preannuncia una gara di livello altissimo, grazie alla partecipazione della polacca Ewa Swoboda, della lussemburghese Patrizia Van der Weken, della britannica Amy Hunt, dell’australiana Torrie Lewis e della ceca Karolina Manasova. Italia che verrà rappresentata a Torun anche dagli ostacolisti Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi oltre a Pietro Arese e Marta Zenoni nei 1500 ed Eloisa Coiro negli 800 metri.