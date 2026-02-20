Nadia Battocletti: “Record europeo? Devo imparare a correre indoor”. Riva: “Speravo in 3:32”

Sono caduti due record italiani nella serata del Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala): Nadia Battocletti ha abbassato di ben quattro secondi il già suo primato sui 3000 metri, tagliando il traguardo in 8:26.44 e fermandosi ad appena tre centesimi dal record europeo detenuto dalla britannica Laura Kuir; Federico Riva si è espresso in 3:33.04 sui 1500 metri, ritoccando di nove decimi il suo crono siglato un paio di settimane fa.

Nadia Battocletti ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “L’obiettivo era raggiungere lo standard per i Mondiali di Torun fissato a 8:35.00 e trovarmi a mio agio nella pista al coperto. Il record europeo poteva essere nel mirino, però devo imparare a correre indoor. Questo crono vale tanto perché ieri è cominciato il Ramadan e da pochi giorni ho finito gli esami universitari. È stato un periodo difficile ma ho un grande staff che mi aiuta”.

Grande soddisfazione anche da parte di Federico Riva: “Ero molto sereno al via: con il minimo per i Mondiali già in tasca volevo fare una gara di attacco rischiando qualcosa in più: nel primo giro non sono riuscito a stare davanti, ma ho cercato di mantenere una buona posizione e chiudere forte. A quel punto speravo in 3:32, se non avessi sorpassato in terza corsia alla fine sarebbe anche arrivato, ma sono comunque felicissimo. Ora penso agli Assoluti indoor di Ancona dove anche quest’anno punto al doppio impegno su 1500 e 3000”.