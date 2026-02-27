Atletica, parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor. Tanti big azzurri in gara

Cominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). La 57ma edizione della massima rassegna tricolore invernale si preannuncia oltremodo spettacolare, grazie alla partecipazione di tante stelle del movimento azzurro.

Purtroppo negli ultimi giorni è arrivato il forfait di Mattia Furlani a causa di uno stato influenzale, mentre sono ancora in forse il campione iridato indoor di salto triplo Andy Diaz ed il campione d’Europa dei 110 ostacoli a Roma 2024 Lorenzo Simonelli (iscritto ad oggi sia nei 60 metri piani che nei 60hs). Al netto di queste eventuali defezioni, il campo partenti resta di alto livelli in molte specialità.

Tra i nomi più altisonanti che vedremo in gara ad Ancona questo weekend ci sono sicuramente Larissa Iapichino nel lungo, il leader mondiale stagionale Leonardo Fabbri (in pedana oggi pomeriggio nel prologo della manifestazione) nel peso, il fresco primatista italiano dei 1500 metri indoor Federico Riva ed il vice-campione mondiale in carica all’aperto di salto triplo Andrea Dallavalle al debutto in questo 2026.

Una delle gare clou dell’intera manifestazione sarà probabilmente quella dei 60 metri donne, in cui andrà in scena il primo vero scontro diretto tra l’argento mondiale Zaynab Dosso e l’enfant prodige Kelly Doualla. Curiosità anche per vedere in azione la primatista globale U18 Alessia Succo a confronto con le migliori ostacoliste assolute d’Italia tra cui Giada Carmassi.

Nell’entry list figurano inoltre i vari Francesco Fortunato e Antonella Palmisano nella marcia, Dario Dester e Sveva Gerevini nelle prove multiple, Matteo Oliveri, Simone Bertelli ed Elisa Molinarolo nell’asta, Pietro Arese nel mezzofondo, Ayomide Folorunso nei 400, la rientrante Dariya Derkach nel triplo, Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli nello sprint.