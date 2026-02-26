Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forse

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, che si terranno al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Si preannuncia una rassegna tricolore altamente spettacolare grazie alla presenza di tanti big azzurri, anche se purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia del forfait di Mattia Furlani.

Il campione mondiale in carica di salto in lungo, inizialmente iscritto all’evento, ha annunciato la sua rinuncia agli Assoluti in sala a causa di uno stato influenzale quasi tre settimane dopo il favoloso 8.39 firmato a Metz. Oltre al ventunenne laziale, anche altre stelle dell’atletica italiana devono sciogliere la riserva in questi giorni a proposito di un’eventuale presenza ad Ancona.

Stiamo parlando del bronzo olimpico e campione iridato indoor di salto triplo Andy Diaz e del campione d’Europa dei 110 ostacoli a Roma 2024 Lorenzo Simonelli, che figurano nell’entry list della manifestazione ma sono ancora in forse. Confermata invece la partecipazione dei medagliati mondiali di Tokyo 2025 Leonardo Fabbri (peso), Andrea Dallavalle (triplo) e Antonella Palmisano (in gara nei 3000 di marcia).

Attese ad Ancona anche altre eccellenze dell’atletica nostrana come Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Kelly Doualla, Ayomide Folorunso (nei 400), Federico Riva e Pietro Arese nei 1500, Eloisa Coiro, Giada Carmassi e Alessia Succo nei 60hs, Elisa Molinarolo, Francesco Fortunato (nei 5000 di marcia) ed i primatisti italiani delle prove multiple Dario Dester e Sveva Gerevini.