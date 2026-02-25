Iliass Aouani torna in maratona dopo il bronzo mondiale: c’è una Major all’orizzonte, occhio al cronometro

Iliass Aouani correrà la Maratona di Tokyo, una delle sette Majors del calendario internazionale insieme a New York, Boston, Londra, Berlino, Chicago, Sydney. L’azzurro sarà in gara lungo le vie della capitale giapponese nella giornata di domenica 1° marzo (a partire dalle ore 01.10 italiane), aprendo la propria annata agonistica sui 42,195 km nella stessa località dove lo scorso settembre conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali.

Il Campione d’Europa cercherà di migliorarsi a livello cronometrico. A marzo 2023 si espresse in 2h07:16 e divenne il primatista italiano, salvo essere poi superato da Yeman Crippa (2h06:06) e Yohanes Chiappinelli (2h05:24 a fine 2024 in quel di Valencia). Forte di un personale di 2h06:06, siglato nella località spagnola quando chiuse alle spalle di Chiappinelli, tornerà sulla distanza dopo 167 giorni e proverà a lanciare al meglio la volata verso i grandi eventi internazionali di questa stagione.

Il milanese tornerà a Tokyo, dove il percorso sarà diverso rispetto a quello dei Mondiali, dopo aver corso per un paio di volte nel cross (Cinque Mulini a novembre e Alà dei Sardi qualche settimana fa) e incrocerà rivali di lusso come i keniani Alexander Mutiso e Vincent Ngetich, gli etiopi Tadese Takele, Selemon Barega e Muktar Edris, il francese Morhad Amdouni.