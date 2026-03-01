Zaynab Dosso vince i 60 agli Assoluti senza il tempone, Doualla accarezza il minimo mondiale

Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti Indoor con il tempo di 7.10: il riscontro cronometrico non è quello che si sperava per la Campionessa d’Europa e argento mondiale, visto che settimana scorsa era diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi, correndo un superlativo 6.99 a Torun e pareggiando la miglior prestazione mondiale stagionale detenuta da Julien Alfred (la Campionessa Olimpica dei 100 metri).

La velocista emiliana si era espressa in 7.09 senza strafare in batteria, ma nell’atto conclusivo si è evidentemente fatta sentire un po’ di tensione sul rettilineo del PalaCasali di Ancona e sono saltati un po’ di automatismi: altissimo tempo di reazione (0.183), un’accelerazione non iniziata in maniera ottimale e poi un lanciato quasi controllato. Tanto è bastato per conquistare il tricolore come da pronostico e lanciarsi verso i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia), dove sarà una delle favorite della vigilia.

Zaynab Dosso è riuscita a battere il giovane fenomeno generazionale Kelly Doualla, che non è uscita benissimo dai blocchi di partenza (0.181) e poi ha offerto sprazzi della sua caratura tecnica lungo il lanciato, tagliando il traguardo in 7.21. La 16enne lombarda ha migliorato sensibilmente lo stagionale di 7.27 siglato nel capoluogo marchigiano lo scorso 14 febbraio (tre settimane dopo il 7.28 di Parigi) e si è fermata a due centesimi dal personale (7.19 l’8 febbraio 2025, sempre ad Ancona).

Kelly Doualla si è così fermata a un solo centesimo dal minimo per la rassegna iridata in sala, ma potrebbe riuscire a rientrare in virtù del ranking. Terzo posto per Aurora Berton (7.31), che ha preceduto Gaya Bertello (7.35) e Gloria Hooper (7.35), mentre va registrato l’infortunio occorso ad Alice Pagliarini, giunta al traguardo in 7.40 ma in lacrime mentre si toccava la gamba destra stando in piedi, consolata dalle avversarie nel giorno del suo ventesimo compleanno.