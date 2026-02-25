La storia di Gaya Bertello: “Mi avevano detto che forse non sarei tornata come prima. Ho ancora tanto da costruire”

Una storia di talento, stop forzato e rinascita. Nell’ultima puntata di OA Focus, approfondimento multisportivo sul canale Youtube di OA Sport condotto da Alice Liverani, ospite d’eccezione è stata Gaia Bertello, velocista italiana classe 2003, protagonista di una crescita interrotta da un grave infortunio e di un ritorno costruito con pazienza e determinazione.

Dopo l’ingresso nel giro della Nazionale Under 20 nel 2021, un duro stop nel 2022 – con la rottura di crociato, menisco e collaterale – ha cambiato tutto. Gaia ha saputo ricominciare, passo dopo passo, fino al salto di qualità nel 2025: titolo italiano Promesse indoor nei 60 metri, secondo posto agli Assoluti al coperto e nuovo riferimento personale sui 100 metri.

Il percorso di Bertello nello sport non nasce in pista. Prima dell’atletica c’è stata la ginnastica artistica, praticata per cinque anni tra elementari e medie. Una disciplina lasciata con lucidità e coraggio: “Ho fatto cinque anni di ginnastica artistica, dalla quarta elementare alla terza media. Solo negli ultimi due anni ho fatto agonismo, ma avevo iniziato tardi e non vedevo più miglioramenti. Era diventato più negativo che positivo, così ho deciso di cambiare“.

Il passaggio all’atletica è stato quasi immediato, ma senza certezze: “Quando sono arrivata in atletica non sapevo nemmeno quale sarebbe stata la mia specialità. Non l’ho decisa io: ho seguito quella in cui andavo meglio“. Un cambiamento radicale, anche negli allenamenti e negli stimoli: “È uno sport molto diverso, anche negli allenamenti. All’inizio ho faticato, poi mi sono adattata e ora mi trovo bene da anni“.

Il 2021 ha rappresentato un primo spartiacque. Sono arrivate le convocazioni, le trasferte, le grandi competizioni giovanili: “È stata l’estate più bella della mia vita. Ho fatto tantissime esperienze, conosciuto molte persone con cui sono ancora in contatto“. È stato anche l’anno in cui nasce la speranza di trasformare l’atletica in qualcosa di più: “Nel 2021, quando ho iniziato ad andare meglio e ho fatto la mia prima nazionale giovanile, ho pensato che potesse diventare un lavoro“.

Poi c’è stato il momento più difficile. Nel 2022 Gaia ha subìto un infortunio gravissimo, di quelli che possono cambiare una carriera: “All’inizio con sconforto. Ti dicono che non è scontato tornare come prima, le statistiche non aiutano“. La parte più dura non stata solo fisica, ma mentale: “I tempi di recupero sono lunghi e stare quasi un anno e mezzo senza gare è stato difficile. A me piace gareggiare: allenarmi senza competere non è il motivo per cui faccio atletica“.

Il 2024 è stato l’anno del rientro, senza fretta ma con consapevolezza: “E’ stato un anno di prova. Le indoor non erano andate benissimo, ma i tempi, considerando il poco lavoro fatto, mi facevano sperare“. Il terzo posto agli Italiani di categoria è stata la scintilla definitiva: “Il piazzamento agli Italiani di categoria mi ha dato una grande carica per affrontare una preparazione fatta bene nel 2025“. E nel 2025 è arrivata la consacrazione: “Era un sogno che avevo accantonato. Vincere è stato bellissimo“.

C’è ora la voglia di continuare: “Posso migliorare soprattutto nella tecnica. Ho iniziato tardi e ho margini enormi, anche a livello posturale“. Entrando nel dettaglio: “Ho una lordosi accentuata che mi penalizza nella corsa e nell’alzata di ginocchio. Devo diventare più efficiente. Non essendomi ‘consumata’ da giovane, ho ancora tanto da costruire“.

La maglia azzurra resta un desiderio forte: “Mi manca tantissimo. Mi piacciono molto le trasferte“. Ma senza perdere l’equilibrio con la vita fuori dalla pista. Gaia studia Economia e rivendica l’importanza della doppia carriera: “È sia un modo per staccare che un piano B”. E aggiunge: “Mi piace l’università, conoscere persone fuori dall’atletica“.

Tra i sogni c’è anche l’idea di allenarsi all’estero e confrontarsi con i migliori gruppi internazionali. Un nome su tutti: “Mi piace tantissimo Sha’Carri Richardson“. Ma l’obiettivo resta chiaro e concreto: “L’obiettivo principale è migliorarmi: le convocazioni arrivano di conseguenza“.