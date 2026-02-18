Arianna Fontana nel mito: è la sportiva italiana con più medaglie alle Olimpiadi! Sorpassato Edoardo Mangiarotti!

Arianna Fontana, con l’argento conquistato con la staffetta 3000 metri femminili dello short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, ha staccato Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno vinto più medaglie alle Olimpiadi: questa sera l’azzurra ha centrato la quattordicesima medaglia ai Giochi, con tre ori, sei argenti e cinque bronzi.

Mangiarotti, invece, nella scherma si era fermato a quota tredici, mettendosi al collo sei ori, cinque argenti e due bronzi. Al terzo posto di questa classifica si trova un’altra leggenda degli sport invernali, Stefania Belmondo, con dieci medaglie. A quota nove sono appaiati al quarto posto gli schermidori Valentina Vezzali e Giulio Gaudini, mentre in sesta posizione con otto c’è ancora la scherma con Giovanna Trillini.

Settima piazza a pari merito a quota sette per lo schermidore Gustavo Marzi e per la fondista Manuela Di Centa, mentre è nutrito il gruppo al nono posto a quota sei medaglie, che conta sei atleti, ovvero Nedo Nadi (scherma), Giuseppe Delfino (scherma), Eugenio Monti (bob), Armin Zoeggeler (slittino), Raimondo e Piero D’Inzeo (equitazione).

ITALIANI CON PIÙ MEDAGLIE ALLE OLIMPIADI

1 Arianna Fontana (short track) 3-6-5: 14

2 Edoardo Mangiarotti (scherma) 6-5-2: 13

3 Stefania Belmondo (sci di fondo) 2-3-5: 10

4 Valentina Vezzali (scherma) 6-1-2: 9

5 Giulio Gaudini (scherma) 3-4-2: 9

6 Giovanna Trillini (scherma) 4-1-3: 8

7 Gustavo Marzi (scherma) 2-5-0: 7

8 Manuela Di Centa (sci di fondo) 2-2-3: 7

9 Nedo Nadi (scherma) 6-0-0: 6

10 Giuseppe Delfino (scherma) 4-2-0: 6

11 Eugenio Monti (bob) 2-2-2: 6

12 Armin Zöggeler (slittino) 2-1-3: 6

13 Raimondo D’Inzeo (equitazione) 1-2-3: 6

14 Piero D’Inzeo (equitazione) 0-2-4: 6