Come funzionano le pelli a sci alpinismo e perché sono fondamentali? Attenzione al cambio, può decidere le Olimpiadi. Abc dell’attrezzatura

Lo sci alpinismo farà il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali nella giornata di giovedì 19 febbraio, quando sulle nevi di Bormio (nella parte conclusiva della pista Stelvio che ha ospitato le gare di sci alpino riservate agli uomini) andranno in scena le due sprint (maschile e femminile). Si tratta di una prima volta assoluta per questo sport, che si aggiunge al programma a cinque cerchi proprio in occasione dell’edizione di Milano Cortina 2026, diventando la sedicesima disciplina dei Giochi su neve e ghiaccio.

Lo ski mountaineering (questo il suo nome internazionale, che ha portato anche all’ormai diffuso acronimo SkiMo) sta prendendo sempre più piede tra gli amatori e si sta diffondendo con ottimi riscontri alle nostre latitudini. I suoi punti di forza? La possibilità di praticarlo senza andare su piste tracciate (e dunque con un importante risparmio economico), il fatto che coniuga tratti in salita con pendenze più o meno impervie a discese più o meno complicate, la possibilità di restare nella natura e di ammirare il paesaggio a ritmi anche non così sostenuti (per chi non ha voglia di esagerare).

L’attrezzatura necessaria alla pratica può risultare un po’ misteriosa per chi non ha mai sentito parlare di questa disciplina e l’evento a cinque cerchi può essere una buona occasione per fare chiarezza. Partiamo dalle iconiche pelli, che nelle gare in Valtellina rivestiranno un ruolo cruciale e che indubbiamente cattureranno l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Cosa sono? Semplificando, si tratta di strisce che vengono applicate sotto gli sci e che consentono di scorrere in avanti sulla neve, ma senza scivolare indietro, in modo da affrontare i tratti in salita. Ormai sono sciancrate, in modo da adattarsi agli sci.

Serve altro? Scarponi, bastoncini da sci, casco e zaino. Non ci siamo dimenticati degli attacchi, altro componente importante: sono progettati per consentire agli atleti di passare dallo sci in salita allo sci in discesa, con un sistema di rotazione sulla punta degli stessi. Specifichiamo, visto che si tratta di una novità: questi tipi di sci non sono assolutamente uguali a quelli che si usano per sci alpino o sci di fondo. Lunghezza? Stiamo sugli standard: una linea guida ormai assodata suggerisce di sceglierli di 5-10 centimetri più corti rispetto alla propria altezza.

Quindi cosa dobbiamo aspettarci alle Olimpiadi? La gara sprint prevede una prima fase di salita: gli atleti partiranno con le pelli sotto gli sci, arriveranno a un certo punto dell’ascesa, toglieranno pelli e sci, affronteranno un tratto a piedi su degli scalini e, una volta terminato, rimonteranno l’attrezzatura per giungere in cima. Una volta in vetta si toglieranno esclusivamente le pelli e si affronterà un tratto in discesa sugli sci, rispettando il tracciato imposto da delle porte. Attenzione: gli atleti non hanno avuto modo di visionare il percorso (da regolamento), dunque gareggeranno al buio.

Si disputeranno due turni a eliminazione diretta prima della finale che assegnerà le medaglie. I momenti in cui si toglieranno le pelli saranno potenzialmente decisivi: occorrerà essere veloci, considerando che la gara, che si snoda su un dislivello complessivo di 70 metri, durerà circa tre minuti e mezzo. Qualche profano potrebbe chiedersi se le pelli possono stapparsi o rompersi e vanificare anni di lavoro, ma è molto difficile che accada a certi livelli vista la qualità dei materiali.

Dopo le gare di domani, l’appuntamento è per sabato 21 febbraio con la gara a coppie miste: due salite più un tratto a piedi per ogni salita e due discese. L’Italia punta su Giulia Murada (sulla carta in piena lotta per il podio), Alba De Silvestro e Michele Boscacci (questi ultimi sono marito e moglie).