Rebecca Mariani titolare contro il Canada! La figlia del dt debutta alle Olimpiadi: la causa della sostituzione

Si era generata una grossa polemica in seno alla Nazionale Italiana di curling femminile in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il DT Marco Mariani aveva deciso di escludere Angela Romei, storico pilastro della formazione presente in occasione degli eccellenti risultati ottenuti agli Europei (su tutti una finale persa per centimetri contro la Svizzera) e ai Mondiali nel recente passato, e di convocare Rebecca Mariani, sua figlia.

Il botta e risposta tra la giocatrice estromessa e il Direttore Tecnico a mezzo stampa aveva catturato notevole attenzione alla vigilia della rassegna a cinque cerchi, a pari della dedica che Stefania Constantini ha fatto alla ormai ex compagna di squadra dopo aver vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. Il torneo femminile è poi iniziato e l’Italia ha faticato a ingranare, incappando in cinque sconfitte consecutive sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e uscendo subito dalla lotta per qualificarsi alle semifinali.

Le azzurre si sono poi destate battendo USA e Giappone, salvando l’onore di fronte al proprio pubblico e raggiungendo un record (un quartetto tricolore femminile non aveva mai vinto più di un incontro ai Giochi), pur trattandosi di una magra consolazione. Il quartetto schierato per l’occasione è quello che ci si immaginava dopo le tanto discusse convocazioni: Stefania Constantini la skip (e ultima a tirare), Giulia Zardini Lacedelli la vice e lead (la prima ad agire sul ghiaccio), Marta Lo Deserto come second ed Elena Mathis come third (dunque chiamate a gestire rispettivamente terza-quarta stone e quinta-sesta pietra).

In occasione della partita contro il Canada, penultimo incontro della fase a girone unico, è stato però effettuato un cambio: Rebecca Mariani è scesa sul ghiaccio contro le Campionesse del Mondo, al posto di Marta Lo Deserto, che ha affrontato il torneo con qualche fasciatura e che ieri era caduta durante un’azione di sweeping. La figlia del DT ha giocato da lead, Zardini Lacedelli è passata in seconda posizione, confermati gli status di Mathis e Constantini. Nata il 2 novembre 2006 proprio a Cortina d’Ampezzo, ha partecipato agli EYOF, agli YOG e ai Mondiali juniores negli ultimi due anni, riuscendo sempre a piazzarsi in top-10: oggi ha debuttato a tutti gli effetti alle Olimpiadi, nella sua città natale.