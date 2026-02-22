Arianna Fontana ad una medaglia da Marit Bjørgen: sorpasso alle Olimpiadi Invernali 2030?

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Arianna Fontana ha scavalcato Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno conquistato più podi ai Giochi (compresi quelli estivi): l’azzurra ora conta nel complesso 14 medaglie, con tre ori, sei argenti e cinque bronzi.

Per quanto concerne la storia dei Giochi Invernali, invece, se si guarda al di fuori dei confini nazionali, c’è ancora un’atleta che ha vinto più dell’azzurra: si tratta della norvegese Marit Bjørgen, che nello sci di fondo ha conquistato 15 medaglie. Assieme all’azzurra, al secondo posto a quota 14, invece, c’è il norvegese Ole Einar Bjørndalen:

Se si considerassero soltanto gli sport del ghiaccio, invece, l’azzurra sarebbe prima in solitaria. Per riuscire a superare Marit Bjørgen, però, Arianna Fontana dovrà arrivare alle Olimpiadi del 2030: avrebbe quasi 40 anni, ma nulla è precluso ad una campionessa del suo calibro.