Ailing Eileen Gu si consacra alle Olimpiadi: estetismo allo stato puro e oro nell’halfpipe

Ailing Eileen Gu ha dimostrato tutto il suo talento sconfinato e una classe tecnica, agonistica, estetica senza eguali, riuscendo a vincere la gara di halfpipe che ha chiuso il programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il rinvio di un giorno a causa della fitta nevicata che ieri si era abbattuta su Livigno, la fuoriclasse cinese ha dettato legge nell’intensa finale disputata sulla struttura valtellinese, imponendosi con il punteggio di 94.75.

Il volto simbolo di questo sport e apprezzatissima modella in campo internazionale ha incominciato l’atto conclusivo in maniera un po’ contratta, commettendo un errore nella prima run (30.00) e trovandosi così costretta a inseguire. La 22enne si è poi sciolta e ha confezionato due prove davvero eccezionali, eseguendo delle evoluzioni rimarchevoli che hanno messo in chiaro le cose: la seconda prova è stata valutata in 94.00, poi un ulteriore miglioramento di 75 centesimi e il meritatissimo successo.

Dopo essersi messa al collo le medaglie d’argento nello slopestyle e nel Big Air (la gara in cui Flora Tabanelli festeggiò il bronzo), Eileen Gu ha saputo confermare il titolo conquistato in questa disciplina ai Giochi di Pechino 2022 e ha così ampliato il proprio palmares a cinque cerchi (3 ori, 3 argenti). La Cina ha festeggiato la doppietta per merito di Fanghui Li (93.00), mentre la britannica Zoe Atkin ha completato il podio (92.50) lasciandosi alle spalle la canadese Amy Fraser (88.00) e l’australiana Indra Brown (87.00).