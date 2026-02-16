Ambra Pomarè, che disdetta! Cade da apripista nel gigante di Brignone e si procura un grave infortunio

Un altro grave infortunio colpisce la Nazionale italiana femminile di sci alpino, che sta vivendo purtroppo una stagione da incubo sotto questo punto di vista. Ambra Pomarè, impegnata come apripista nel gigante femminile delle Olimpiadi 2026 vinto da Federica Brignone sulla pista delle Tofane, è stata vittima di una brutta caduta nella discesa che precedeva la seconda manche.

La 21enne ampezzana si è procurata una distorsione al ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore e una lesione di secondo grado del legamento collaterale. Stagione finita dunque con qualche settimana di anticipo per Pomarè, che verrà rivalutata nei prossimi giorni dalla Commissione Medica della FISI, al fine di programmare al meglio la riabilitazione prima dell’intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi.

La sciatrice italiana era stata protagonista di un buon inverno, con la quarta posizione nella classifica generale di Coppa Europa (era pienamente in corsa per ottenere il posto fisso in gigante per la prossima stagione in Coppa del Mondo) e la qualificazione per la seconda manche tra le porte larghe nel circuito maggiore a Kranjska Gora del 3 gennaio.