Paolo De Chiesa: “Impresa di Federica Brignone fuori dalla portata umana. Della Mea strepitosa”

Paolo De Chiesa commenta la nuova impresa di Federica Brignone, che conquista la medaglia d’oro anche in gigante dopo quella centrata pochi giorni fa in superG alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: clamoroso bis della portabandiera azzurra, ancor più impensabile perché giunto a poco più di dieci mesi dal terribile infortunio che ne aveva messo a rischio la possibilità di essere presente ai Giochi.

Le sensazioni vissute durante la gara: “Se nel supergigante ho vissuto la gara in modo particolare, con grande apprensione, e quindi non attento al risultato, che per me era veramente in secondo piano, qui in gigante invece le cose sono state tutt’altra cosa, nel senso che sapevo che sciava bene, lo abbiamo visto in questi giorni“.

Le difficoltà della tracciatura odierna: “In gigante l’altro giorno non ha potuto sciare perché aveva male troppo male, quindi non aveva messo neanche lo scarpone, ma si sa che in gara ti fanno un antidolorifico e quindi quel dolore sparisce, almeno momentaneamente, e quindi oggi ho seguito la gara proprio badando al risultato. È chiaro che tutto può succedere, che il gigante era più tranquillo, era una gara sul pendio facile, però reso ostico da questi dossi, che erano da interpretare. Prima parte molto veloce, era più veloce della seconda, e quindi questi dossi scaricavano, andavano interpretati con perizia ed anche con esperienza“.

La forza mentale dell’azzurra: “Federica Brignone oggi ha sciato benissimo nella prima manche, ha sciato benissimo anche nella seconda, quando si è trovata a partire con 7 decimi di vantaggio e più, quindi quasi come Braathen ieri nel gigante maschile, e ha saputo contenere questa pressione. Lei dice che era tranquilla, ma come si fa a essere tranquilli dopo che sei in testa nella prima manche alle Olimpiadi? Sicuramente quella medaglia d’oro l’ha tranquillizzata, perché è andata oltre ogni aspettativa, anche anni luce oltre, e quindi in quel senso tranquilla, però quando sei lì, si sa, sei lì che sei in ballo, sei al comando nella prima, hai sciato una manche fantastica, e la medaglia è a portata di mano, quindi la pressione per forza di cose c’è, e lei ha saputo gestirla in modo strepitoso“.

L’approccio vincente di Federica Brignone: “Ha sciato benissimo anche sui dossi della seconda, è chiaro che era tutta un’altra storia, sulla pista già segnata, con questi tagli sul tracciato, che girava molto di più rispetto alla prima manche, ha subito interpretato bene, per esempio, i due dossi che hanno tolto la soddisfazione enorme di una medaglia a Lara Della Mea, che è stata strepitosa, quindi è stata proprio puntuale nel rispettare le traiettorie dove bisognava farlo, puntuale nel mollare gli sci, quindi un computer. A questo punto, però, io non ho più parole, se non ce l’avevo già l’altro giorno in supergigante, figuriamoci oggi. Io posso esporre i fatti, ma mi astengo da qualsiasi commento, perché veramente non ho le parole adatte per attribuire il vero valore ad un’impresa che è fuori dalla portata degli esseri umani, quindi mi limito a dire quello che ho visto, una gara strepitosa, e basta“.