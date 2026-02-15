Quando torna Federica Brignone? Ora la Coppa del Mondo per aggiornare il libro dei record!

Federica Brignone ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in maniera trionfale, conquistando la medaglia d’oro in superG e in gigante: a dieci mesi dal terribile infortunio che avrebbe potuto mettere fine alla sua strepitosa carriera, la fuoriclasse valdostana ha saputo recuperare brillantemente e a meritarsi la copertina sulla pista Olympia delle Tofane, firmando una spettacolare doppietta che alle nostre latitudini si era vista solo con Alberto Tomba (gigante-slalom a Calgary 1988).

Abbiamo detto concluso perché appare improbabile una sua apparizione nello slalom di mercoledì 18 febbraio: si è liberato un posto dopo l’infortunio di Giada D’Antonio, ma è una disciplina che la nostra portacolori non disputa da anni (memorabile quando si imponeva nell’ormai defunta combinata individuale…) e che nei fatti non ha allenato nelle ultime settimane, non avrebbe velleità di piazzarsi e apparirebbe inutilmente rischioso cimentarsi tra i pali stretti sulle nevi della Perla delle Dolomiti.

Quanto tornerà in gara Federica Brignone? L’appuntamento è con le gare della Coppa del Mondo che ci terranno compagnia nell’ultimo mese invernale, anche se devono ancora arrivare le conferme dalla diretta interessata. Si ripartirà a Soldeu (Andorra) con la discesa libera del 27 febbraio e i superG del 28 febbraio e 1° marzo. A seguire un altro intenso fine settimana all’insegna della velocità in Val di Fassa: due discese libere (6-7 marzo) e il superG di domenica 8 marzo. Si proseguirà poi con il weekend riservato alle discipline tecniche ad Are (Svezia), con il gigante del 14 marzo e lo slalom del 15 marzo (a cui non prenderà parte).

Si andrà poi a Lillehammer (Norvegia) per le Finali di Coppa del Mondo: una gara in ogni specialità dal 21 al 25 marzo, ma bisognerà essere nelle prime venticinque delle varie classifiche di specialità per qualificarsi. Federica Brignone potrebbe ritoccare i suoi numeri nel massimo circuito internazionale itinerante, a cominciare dalle 37 vittorie e dagli 85 podi: il primato italiano di top-3 in Coppa del Mondo è detenuto da Alberto Tomba con 88 podi, non così lontano per la 35enne che ha strabiliato ai Giochi Olimpici.

CALENDARIO PROSSIME GARE FEDERICA BRIGNONE

27 febbraio-1° marzo: Coppa del Mondo a Soldeu (Andorra), una discesa libera e due superG

6-8 marzo: Coppa del Mondo in Val di Fassa (Italia), due discese libere e un superG

14-15 marzo: Coppa del Mondo ad Are (Svezia), un gigante e uno slalom (non lo farà)

21-25 marzo: Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): una discesa, un superG, un gigante, uno slalom. In caso di qualificazione (occorre essere tra le migliori 25 della classifica di specialità).

Improbabile l’impiego nello slalom dello Olimpiadi, previsto mercoledì 18 febbraio.

In attesa delle conferme sulle effettive partecipazioni da parte dell’atleta.