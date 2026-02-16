Federica Brignone medita propositi di ritiro? “O scio senza antinfiammatori, altrimenti…”

A Casa Italia, a Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha parlato con la stampa dopo aver conquistato il secondo oro nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra staccherà la spina per un po’ dopo i Giochi, per prendersi cura al meglio del proprio corpo.

L’azzurra tornerà a casa e festeggerà i due titoli olimpici: “Ora voglio godermi qualche giorno di riposo. Spero di riuscire a condividere un po’ queste vittorie con i miei, con la mia squadra, a me piace stare con le persone che hanno lavorato per questo, quindi cercherò di condividere con loro e mi prenderò un momento per me, per realizzare tutto quello che è successo“.

Sul futuro l’italiana non scioglie le riserve, volendo mettere al primo posto la propria salute: “Ho in programma di tornare al J Medical, la settimana prossima, per vedere come sta la mia gamba. Sinora ho tenuto duro, ho preso antinfiammatori tutti i giorni, ora basta. O la mia gamba regge, nel senso che riesco comunque a sciare più o meno senza dover ricorrere agli antinfiammatori, altrimenti vediamo“.